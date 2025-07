Burkina-Egypte : les acteurs doivent multiplier les cadres de rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore a présidé dans la soirée du mardi 22 juillet 2025 à Ouagadougou, l’ouverture du Forum des hommes d'affaires burkinabè et égyptiens. ‎ ‎



Ce Forum qui s’est tenu juste après la signature du Mémorandum d’entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre les départements en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la République Arabe d’Egypte, a connu une forte mobilisation des hommes d’affaires des deux pays, signe d'une bonne coopération Sud-Sud. ‎ ‎



Prenant la parole, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelaty a précisé que le Forum d’affaires égypto-burkinabè représente une étape importante vers le renforcement du partenariat économique et commercial entre deux pays frères, et une ouverture d’horizons plus larges pour la coopération entre les secteurs gouvernementaux et privés dans les deux États.



‎ ‎ « Les potentialités de part et d’autre sont une base de partenariat fructueux et une opportunité d’échanges et de transfert d’expériences entre les deux pays. Nous avons reçu les orientations du président du Faso, S.E le capitaine Ibrahim TRAORE, qui sont prises en compte et nous allons travailler à atteindre les aspirations de nos deux peuples » a-t-il relevé.



‎ ‎Il indique par ailleurs que la forte délégation égyptienne présente au Burkina Faso est une opportunité pour créer des canaux de communication directe entre les hommes d'affaires des deux pays, pour assurer un partenariat économique et commercial mutuellement bénéfique aux peuples égyptien et burkinabè.



‎ ‎ Karamoko Jean Marie Traore de son côté, a reconnu que la présence de la délégation égyptienne est un symbole fort de l’engagement des autorités de ce pays, à donner un nouvel élan à la coopération Sud-Sud, ce qui constitue une véritable tribune pour démontrer la détermination des deux pays à atteindre les objectifs de développement, sous l’impulsion de leurs chefs d’État.



‎ ‎Il a surtout relevé l’engagement et la vision du président du Faso pour un monde économique prospère, articulé selon lui autour des capacités et des valeurs endogènes pour construire une Afrique meilleure pour les Africains.



‎ A l’ouverture de ce rendez-vous des hommes d’affaires burkinabè et égyptiens, le chef de la diplomatie burkinabè a également présenté les énormes potentialités économiques dont regorge notre pays au niveau de l’agriculture, de la culture, de l’agropastorale, des mines et des banques.



‎ ‎La tenue de ce forum étant le signe de la vitalité des relations diplomatiques entre les deux pays, Karamoko Jean Marie Traore a alors exhorté les hommes d’affaires a multiplié de tels cadres de rencontres, pour un accroissement substantiel des flux commerciaux entre les deux pays. Il leur a réitéré l’engagement et la disponibilité des autorités burkinabè à créer les conditions nécessaires, pour leur permettre de donner un contenu concret à la coopération entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte.



‎L'établissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte est intervenu en 1977. La coopération entre les deux pays couvre plusieurs secteurs tels que l’éducation, l’enseignement supérieur, l’environnement, l’économie, le commerce, les infrastructures, l’agriculture, le transport, la sécurité et la défense.