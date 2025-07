Tchad : au Guéra, Akouna Tirane est un cultivateur qui inspire sa communauté

Dans la province, un homme se distingue par son engagement remarquable dans l'agriculture. Il s'agit de Akouna Tirane, cultivateur qualifié qui exploite plus de 53 hectares dédiés à la culture du sorgho, du sésame, de l'arachide et du manioc.



Pour reconnaître et encourager cet agriculteur modèle, le chef d'agence de l'ONAPE de Mongo, Adam Ali Dicko, a effectué ce mercredi 23 juillet 2025 une visite officielle dans les champs de Akouna Tirane, situés à Bidjir, une localité distante de 52 kilomètres au sud de la ville de Mongo, dans le département d'Abtouyour.



Cette initiative représente un véritable souffle d'espoir pour la communauté de Bidjir, ainsi que pour les villages voisins de Fadjal-Hala et Charfa-Djidad, particulièrement en matière de génération de revenus financiers pour la province.



À l'issue de cette visite de terrain, Akouna Tirane a exprimé sa gratitude envers l'ONAPE pour l'accompagnement dont il a bénéficié jusqu'à cette étape importante de son parcours agricole. Il a également remercié les populations des villages mentionnés pour leur contribution et leur soutien dans ses activités.



De son côté, le chef d'agence de l'ONAPE, Adam Ali Dicko, a félicité Akouna Tirane pour avoir satisfait aux critères établis par son institution. Il l'a encouragé à poursuivre sur cette voie prometteuse et a exhorté la jeunesse locale à suivre cet exemple inspirant.



La population de Bidjir, quant à elle, a salué et remercié l'initiative de leur fils Akouna Tirane, reconnaissant en lui un modèle de réussite agricole pour leur communauté. Cette visite illustre l'importance du soutien institutionnel dans le développement agricole local, et met en lumière le potentiel considérable des agriculteurs de la province.