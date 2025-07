Tchad : le ministère de l’Action sociale lance une formation sur la protection sociale adaptative aux chocs

Le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires a officiellement lancé, ce mercredi 23 juillet 2025, une formation de trois jours sur la protection sociale adaptative aux chocs, à l’intention des cadres impliqués dans le projet des filets sociaux.



La cérémonie s’est tenue à l’hôtel La Tchadienne, à N’Djamena. Lors de son discours, le secrétaire général dudit ministère, Adoum Attor Annour, a rappelé que le Tchad fait face à de nombreux défis structurels et conjoncturels, parmi lesquels figurent les chocs climatiques récurrents, les crises alimentaires, les conflits régionaux et les pressions migratoires, qui exercent une forte pression sur les communautés et les institutions du pays.



Il a souligné que la nouvelle stratégie nationale de protection sociale 2024-2028, élaborée sous l’impulsion des plus hautes autorités du pays, vise à garantir à chaque citoyen une vie digne, équitable et résiliente.



Cette stratégie repose sur quatre piliers fondamentaux et sera accompagnée d’un programme quinquennal de filets de sécurité adaptatifs et productifs, financé par la Banque mondiale. L’objectif est de renforcer la résilience des ménages et de favoriser leur inclusion économique.



Selon le secrétaire général, la formation en cours vise à :

• Renforcer les capacités des cadres nationaux en matière de gestion des filets sociaux et de réponses d’urgence ;

• Intégrer des mécanismes de réponse aux chocs dans les systèmes de protection sociale existants ;

• Améliorer la coordination entre les acteurs gouvernementaux, humanitaires et de développement.



Il a conclu en affirmant que cette session de formation constitue une étape importante dans l’engagement collectif du Tchad à bâtir un système de protection sociale plus robuste, plus équitable et plus humain.