Tchad : Malick Ali Awich prend ses fonctions à la tête de la nouvelle sous-préfecture de Mirer

Le nouveau sous-préfet de Mirer, Malick Ali Awich, a été officiellement installé ce mardi 22 juillet 2025 par le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, lors d’une cérémonie organisée à Mirer, chef-lieu de la sous-préfecture, situé à 35 kilomètres au nord d’Am-Timan.



Cette installation fait suite au décret n°1279 du 2 juillet 2025, portant nomination de personnalités aux postes de responsabilité dans les circonscriptions administratives.



La toute nouvelle sous-préfecture de Mirer accueille désormais Malick Ali Awich en tant que premier sous-préfet. Il a été installé en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que de la population de Mirer venue nombreuse pour saluer l’arrivée de la nouvelle autorité administrative.



Lors de son discours d’installation, le préfet Mahamat Ahmat Saleh s’est félicité de l’érection de Mirer en sous-préfecture, et a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, pour cette initiative. Il a exhorté la population à collaborer sincèrement avec le nouveau Sous-préfet afin de favoriser le développement de Mirer, une localité riche en potentialités encore inexploitées.



Il a également appelé à l’unité pour faire progresser la circonscription. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il a procédé à l’installation officielle du nouveau Sous-préfet. Prenant ses fonctions, Malick Ali Awich a remercié Dieu et les autorités pour cette nomination. Conscient de la responsabilité qui lui incombe, il s’est dit déterminé à travailler avec l’ensemble de la population pour répondre aux besoins et aux attentes de la sous-préfecture.



Dans un contexte marqué par le deuil, suite à l’assassinat tragique du chef de canton Dar-Salim, Mahamat Rakhis, le 17 juin 2025, le sous-préfet a invité la population à cultiver l’esprit de tolérance, de compréhension et de pardon. « Ensemble, nous pouvons bâtir une seule communauté forte et solidaire, où chacun se sent chez lui », a-t-il déclaré.