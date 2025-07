Tchad-Mauritanie : signature des accords de financement du projet RELANCE

Les gouvernements de la Mauritanie et du Tchad ont signé, le mardi 22 juillet 2025, avec l'appui de la Banque mondiale et de la République fédérale d'Allemagne, des accords de financement du Projet d'engagement régional pour l'apprentissage et la collaboration dans l'éducation (RELANCE), d'un montant de 137 millions de dollars.



Le Tchad a été représenté par Dr Aboubakar Assidick Choroma et Mme Fatimé Haram Acyl, respectivement ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique et ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale.



Ce projet ambitieux vise à transformer les systèmes éducatifs des deux pays en renforçant la gouvernance sectorielle, et en élargissant l'accès à des parcours d’apprentissage flexibles et inclusifs. Il cible plus de 850 000 jeunes, dont la moitié sont des filles, tout en favorisant l'accessibilité aux apprenants à besoins spécifiques.



Le projet comprend le déploiement d'une École ouverte régionale au Tchad, conçue pour répondre aux besoins des jeunes en dehors des circuits éducatifs classiques, notamment dans les zones où l'accès à l'éducation reste limité. Ce dispositif hybride combinera apprentissage numérique, accompagnement en présentiel et formation professionnelle.



Accessible aux apprenants des deux pays, il s'inscrit dans une logique de complémentarité avec l'Institut régional des sciences de l'éducation basé en Mauritanie, en mutualisant les ressources pédagogiques, les contenus numériques et les standards d'évaluation à l'échelle régionale.



Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, affirme que l'École régionale ouverte représente une réponse concrète aux réalités éducatives du pays. Pour lui, cette École permettra à des milliers de jeunes, souvent éloignés des structures traditionnelles, d'accéder à des parcours d'apprentissage adaptés, porteurs de compétences et d'espoir.



L'initiative prévoit la mise en place d'un Institut régional des sciences de l'éducation en Mauritanie destiné à appuyer la formation des cadres, la production de recherche appliquée et l'élaboration de politiques éducatives fondées sur des données probantes. Porté par l'Association des Universités Africaines, ce pôle ambitionne d'être une référence académique pour les deux pays, en favorisant une dynamique de coopération structurée et durable.



Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, affirme que le projet RELANCE reflète la volonté de son institution de renforcer les systèmes éducatifs pour les rendre plus inclusifs, mieux adaptés aux réalités de la région et résilients aux défis actuels.



L'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne en Mauritanie, Dr Florian Reindel, note pour sa part qu'en soutenant le projet RELANCE, son pays réaffirme sa volonté d'accompagner les pays sahéliens dans leurs efforts pour construire des systèmes éducatifs plus inclusifs et mieux ancrés dans les réalités locales.