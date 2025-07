Mauritanie : lancement du projet Sahel relance, une nouvelle dynamique pour l’éducation dans la région

La cérémonie de lancement officiel du Projet Sahel RELANCE s’est tenue à l’Académie diplomatique de Nouakchott, en République Islamique de Mauritanie, en présence d’une forte délégation tchadienne conduite par Mme Fatima Haram Acyl, ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale du Tchad, accompagnée du ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubakar Assidick Charoma.



Le protocole d’accord de financement a été signé par le Tchad et la Mauritanie, en présence du vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, de l’ambassadeur d’Allemagne accrédité à Nouakchott, ainsi que des ministres mauritaniens en charge de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique.



Ce projet régional d’envergure, axé sur l’éducation et la formation, est financé par un don conjoint de la Banque mondiale et de la République Fédérale d’Allemagne (KfW). Le financement destiné au Tchad s’élève à 59,83 millions de dollars US, dont 36,5 millions de l’IDA et 23,33 millions de la KfW.



Dans son intervention, Mme la ministre déléguée du Tchad a souligné l’importance de la coopération régionale dans le Sahel, et plaidé pour l’adhésion future du Burkina Faso, du Mali et du Niger au projet. Elle a appelé à un soutien accru au capital humain, socle du développement durable.



La cérémonie a également été marquée par la signature d’une convention entre les ministres tchadien et mauritanienne de l’Éducation portant sur la création de l’Institut Edu Sahel, destiné à renforcer l’éducation et la formation dans les deux pays.