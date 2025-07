Tchad : révision du Code de travail, un nouveau souffle pour l'emploi au Tchad

Le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami a présidé ce 23 juillet 2025, en présence du directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou et de plusieurs hautes cadres, un point de presse relatif à la révision ciblée et accélérée du Code de travail et de ses textes d’application.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique initiée par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, telle que contenue dans les 12 chantiers et 100 actions de son quinquennat. Sa vision était de doter la nation d’un cadre juridique moderne, équitable et propice au développement durable.



La révision du Code de travail, constitue une étape décisive car elle vise à aligner la législation sur les exigences du Plan National de Développement (PND) Tchad Connexion 2030, dont l’ambition est de dynamiser l’économie et de générer de nouvelles opportunités.



Le gouvernement s'engage à conduire ce processus dans un esprit de transparence et de collaboration, en vue de bâtir un environnement de travail favorable à tous. Pour mener à bien ces travaux de grande envergure, des sous-comités seront créés, conformément à l’arrêté 015/PR/PM/MFPCS/SG/2025 du 22 avril 2025.