AFRIQUE

Réorganisation militaire au Cameroun : le Président nomme de nouveaux responsables stratégiques

Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Juillet 2025

Yaoundé – Par décret présidentiel n°2025/310, le Président de la République Paul Biya a procédé à une série de nominations stratégiques au sein du Ministère de la Défense, touchant à la fois l’administration centrale, les états-majors et les commandements territoriaux. Ce décret marque une réorganisation partielle de la hiérarchie militaire dans un contexte régional sensible et témoigne de la volonté de renforcer l’efficacité des Forces de Défense.