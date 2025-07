Santé maternelle : le Tchad adopte un plan ambitieux pour améliorer les soins obstétricaux et néonataux

Dans son allocution de clôture, Mme Narassem Mbaidoum, Directrice générale adjointe de la Santé publique, a rappelé l’importance cruciale de cet engagement collectif. Elle a souligné que le Tchad demeure l’un des pays les plus touchés par la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne, un enjeu de santé publique majeur.



Le pays s’est ainsi résolument engagé à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), à travers la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS4).



Le plan SONU vise à atteindre les cibles suivantes d’ici à 2030 : Réduire la mortalité maternelle à 500 décès pour 100 000 naissances vivantes ; Réduire la mortalité infantile à 37 pour 1 000 ; Réduire la mortalité néonatale à 20 pour 1 000.



Le fonctionnement optimal des 109 réseaux SONU est identifié comme une intervention à fort impact pour relever ces défis.



Le plan validé à l’issue de cet atelier représente une priorité stratégique pour le Ministère de la Santé Publique. Il capitalise sur les leçons apprises et les résultats obtenus dans les zones couvertes par le PASST3, en vue d’un déploiement national progressif et harmonisé.



La Direction de la Santé de la Reproduction, avec l’appui du PASST3, sera chargée de mettre en œuvre le plan et de suivre rigoureusement les recommandations issues de l’atelier, dans l’objectif de prévenir les complications obstétricales et réduire les décès évitables.



Une reconnaissance particulière a été adressée aux experts techniques, aux partenaires techniques et financiers, et à l’AFD, à travers le PASST3, dont le soutien multiforme a été déterminant pour la réussite de cette initiative nationale.