Tchad : au Guéra, 5ème session post-accord 2022 du conseil de gouvernance du grand écosystème fonctionnel de Zakouma

La salle de formation de l'ADETIC de Mongo a accueilli du 22 au 23 juillet 2025, la 5ème session post-accord 2022 de la réunion du conseil de gouvernance du grand écosystème fonctionnel de Zakouma.



Cette rencontre stratégique a rassemblé des responsables administratifs et traditionnels venus des provinces du Salamat et du Guéra, témoignant de l'engagement collectif pour la conservation de ce patrimoine naturel.



L’ouverture officielle a été placée sous la présidence du secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, Cette session s'inscrit dans la continuité des efforts de coordination entre les différentes entités territoriales impliquées dans la gestion de l'écosystème qui englobe le Parc national de Zakouma, la Réserve de faune de Barh Salamat et la réserve de Faune de Siniaka Minia.



Le directeur pays, Mahamat Moussa a exprimé sa satisfaction, quant à la participation active des responsables concernés. Il a souligné l'importance de cette mobilisation collective pour l'adoption des documents cadres régissant les activités du parc de Zakouma, pierre angulaire de la stratégie de conservation régionale.



Le secrétaire général Hassan Souleymane Adam a mis l'accent sur l'importance cruciale de cette réunion dans son discours d'ouverture. Il a exhorté l'ensemble des participants à faire preuve d'attention et d'engagement actif, les encourageant à partager des idées constructives et à enrichir les débats par leurs contributions expertes et leurs retours d'expérience terrain.



Cette session s'inscrit dans le cadre des priorités définies par le gouvernement tchadien sous la direction du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Le chef de l'État a placé la protection de la faune du Salamat en particulier, et la préservation du parc de Zakouma en général, au cœur de son agenda environnemental, témoignant de la volonté politique forte d'assurer la pérennité de ce joyau de la biodiversité tchadienne.



Cette 5ème session post-accord 2022 marque une étape importante dans le processus de gouvernance participative du Grand Écosystème Fonctionnel de Zakouma, renforçant les liens entre les différents acteurs et consolidant les bases d'une gestion durable et concertée de ce patrimoine naturel d'exception.