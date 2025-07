Côte d’Ivoire : développement de la petite enfance, des progrès notables enregistrés sur la période 2020-2024

Conscient de ce que les 60 premiers mois de vie de l'enfant (de la conception jusqu'à l'âge de 5 ans), constituent une période cruciale pour son développement global, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a investi 16,2 milliards FCFA entre 2020 et 2024 dans la prise en charge des enfants.



Au titre des initiatives marquantes, figure le programme "Éveil pour Tous" qui a favorisé la distribution de 1 500 kits pédagogiques. Toujours au nombre des acquis, l'on comptabilise la dotation des 12 centres pilotes en tablettes numériques et en applications éducatives, en plus de la formation de 8 500 parents aux pratiques stimulantes à domicile.



Pour ce qui est des dispositifs, le ministère a mis en place 113 Centres de Protection de la Petite Enfance (CPPE) qui sont répartis sur tout le territoire national, 181 Centres d'Action Communautaire de l'Enfance (CACE) en zone rurale et péri-urbaine défavorisée et un programme national de parentalité positive touchant 210 000 familles. 12 centres pilotes d'innovation pédagogique ont également été installés. Pour un meilleur suivi des enfants, un accent a été mis sur la formation du personnel d'encadrement.



Au total, 1 749 professionnels encadreurs ont été formés et qualifiés, dont quatre inspecteurs d'éducation préscolaire et primaire, 1 143 éducateurs préscolaires, 92 conseillers d'éducation préscolaire et primaire, 11 conseillers à l'extra-scolaire (superviseurs des activités des éducateurs), huit conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire, 108 inspecteurs d'éducation spécialisée, 206 éducateurs spécialisés et 177 maîtres d'éducation spécialisée.



En termes de taux d'inscription et d'évolution de la petite enfance, l'on a enregistré une progression annuelle moyenne de +12,4% pour plus de 18,7% d'effort prioritaire en Zones rurales. Pour ce qui est de la réduction des inégalités d'accès, l'écart urbain/rural a été réduit de 32% à 18%. Au niveau des structures concernées, sur la période 2020-2024, on note plus de 678 nouvelles structures (+77,7%).



Le nombre d'enfants bénéficiaires s'élève à 287 500 en 2024 contre 137 200 en 2020 (+109,5%). Le taux de couverture préscolaire national, lui, s'est hissé à 39,2% en 2024 contre 20,1% en 2020. Parlant de perspectives, à long et court termes, le gouvernement vise à atteindre 65% de couverture nationale en termes de prise en charge par les structures de base d'ici à 2030 (contre 20% en 2020).



A court terme, 1 000 nouvelles structures en 5 ans et 150 000 enfants supplémentaires seront pris en charge. Il faut noter qu'investir dans la prise en charge des enfants pendant les soixante premiers mois de vie est essentiel pour maximiser leur potentiel et réduire les risques de vulnérabilités ultérieures.



Durant cette phase, le cerveau de l'enfant connaît un développement rapide, posant les bases des compétences cognitives, langagières, émotionnelles et sociales futures.