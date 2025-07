Tchad - SWEDD+ : Avis de sollicitation de manifestation d'intérêt pour la sélection de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

N° de Don : IDA E2400 TD



Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un Don de l’Association Internationale de Développement (IDA) N° E2400-TD, pour financer le coût du Projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique en Afrique Sub-Saharienne Plus (SWEDD+).

Le Projet SWEDD+ a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds, pour effectuer les paiements autorisés au titre de contrats suivants : Services de Consultant pour la réalisation et mise en place d’une plateforme numérique pour assurer le programme de tutorat dans les centres d'accueils et les établissements.

Les services de consultant (« Services ») consiste à apporter un appui technique à la réalisation et mise en place d’une plateforme numérique pour assurer le programme de tutorat dans les centres d'accueils et les établissements.

Le Ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale (MFBEPCI) à travers le Projet SWEDD+ invite les cabinets (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits dans les termes de référence. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour l’exécution des Services. Les critères pour le choix du consultant sont les références techniques liées à des missions similaires, à savoir :(i) Avoir au minimum quatre (04) années d’expériences dans les domaines de la scolarisation des filles, la santé de reproduction, le genre, l’autonomisation économique des femmes et l’entrepreneuriat féminin (joindre copies des contrats, attestations de bonne exécution etc.) ; (ii) Avoir au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle dans la mise en œuvre des activités financées par les partenaires au développement (BAD, BM, BADEA, BID, UE, AFD etc.) ; (iii) Avoir des capacités et expériences avérées en matière de mobilisation communautaire et plaidoyer ; (iv) Être une organisation légalement constituée .

Les Consultants sont invités à bien préciser la mission faisant l’objet de leurs manifestations d’intérêts respectives.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 de la Section III du « Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement – édition de Juillet 2016, révisé en Novembre 2020 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts, s’applique à la présente manifestation d’intérêt.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres pour renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement conjoint et solidaire.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC) telle que décrite dans le « Règlement ».

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse et aux heures suivantes : Unité de Gestion du Projet SWEDD+ BP : 2268 N’Djamena (TCHAD) N° Téléphone : (+235) 22 53 10 56 Courriel : sweddtchad@gmail.com Sise au Quartier Repos, rue de 30m à côté du Lycée de la Liberté de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes, tous les jours ouvrables et le vendredi de 7 heures 30 minutes à 12 heures.



Les expressions d’intérêts rédigées en langue française doivent être transmises, à l’attention du Coordonnateur National du projet SWEDD+, au plus tard le 5 Août 2025 à 10 Heures et 30 minutes heure locale (N’Djaména)et porter clairement la mention « Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt N°003/ PR/PM/MFBEPCI/SE/SG/SWEDD+/PM/2025, relatif au recrutement d’un cabinet pour la réalisation et la mise en place d’une plateforme numérique pour assurer le programme de tutorat dans les centres d’accueil et les établissements».

L'avis et les TDR complets peuvent être consultés dans le site Web du projet : www.sweddchad.org

Le Coordonnateur National du projet pour l’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique en Afrique Sub-Saharienne Plus (SWEDD+)

YOUSSOUF AWARE NEÏSSA