RDC – M23 : une Déclaration de principes signée sous médiation qatarie, avec le soutien des États-Unis

Dans un communiqué publié par le Département d'État, la porte-parole Tammy Bruce a exprimé la reconnaissance du gouvernement américain envers le rôle essentiel joué par le Qatar. Elle a souligné que le leadership et l’engagement du Qatar en faveur du dialogue entre la RDC et le M23 ont été déterminants dans la progression vers une résolution pacifique du conflit.







Cette déclaration marque une étape supplémentaire dans le processus de paix régional, s’appuyant sur l’accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda. Elle s’inscrit dans un cadre plus large d’initiatives diplomatiques visant à renforcer la stabilité et la prospérité durables dans la région des Grands Lacs.







Les États-Unis encouragent toutes les parties à respecter les engagements pris dans la Déclaration de principes et à poursuivre les discussions nécessaires à la conclusion d’un accord de paix global. Le gouvernement américain réaffirme son soutien à une paix durable dans l’est de la RDC, incluant le rétablissement de l’autorité de l’État, une gouvernance inclusive, et le retour sécurisé des populations déplacées.







Ce nouvel engagement renforce l’espoir d’un avenir pacifique pour des millions de Congolais affectés par des décennies de conflits dans l’Est du pays.