Concours National d’Éloquence 2025 : la jeunesse tchadienne donne de la voix

N’Djamena - La Salle Rouge de l’ONAMA a de nouveau vibré au rythme des joutes verbales du Concours National d’Éloquence (CNE) 2025, organisé par l’Association des Leaders pour un Tchad Prospère (AL-TCHAD). L’édition de cette année, placée sous le signe de l’intelligence, de la vision et de la parole engagée, continue de mettre en valeur la voix de la jeunesse tchadienne.



Ce samedi 19 juillet, deux duels palpitants ont marqué la soirée :



TOUMAÏ s’est imposé face à HEC TCHAD avec un score de 14,10 contre 12,83, sur le thème : « Tchad Connexion 2030 est-elle la clé de notre développement ? » Les orateurs de TOUMAÏ ont su articuler une réflexion convaincante autour du plan stratégique national, mettant en avant ses promesses de transformation.



Dans un duel serré, ENASTIC a remporté la victoire face à ROI FAYÇAL, avec un score de 18,08 contre 17,90, sur le thème :

« Peut-on être féministe sans être une femme ? » Les échanges ont été particulièrement intenses, mêlant philosophie, engagement social et finesse argumentative.



Au-delà des scores, c’est l’engagement citoyen et la force de la parole qui ont été célébrés. Le CNE 2025 confirme une fois de plus son rôle moteur dans la formation d’une jeunesse critique, responsable et ambitieuse, au service du Tchad de demain.



Rendez-vous pour les prochaines confrontations, où d'autres talents viendront défendre leurs idées avec passion et éloquence.