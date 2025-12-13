Tchad : En visite à Abuja, le Ministre des Infrastructures s'engage à relancer la construction de l'Ambassade

Lancé il y a quelques années, ce projet diplomatique majeur est aujourd’hui à l’arrêt alors qu’il était entré dans sa phase finale. Conscient des enjeux stratégiques liés à la présence du Tchad au Nigeria, son premier partenaire frontalier et économique, le Ministre a exprimé sa volonté ferme de redonner vie à ce chantier.







À l’issue de la visite, le Ministre a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour relancer les travaux dans le cadre du budget 2026. Cet engagement témoigne de la détermination du gouvernement à renforcer la coopération bilatérale et à doter la diplomatie tchadienne d’infrastructures modernes, à la hauteur de ses ambitions régionales.

