TCHAD

Tchad : En visite à Abuja, le Ministre des Infrastructures s'engage à relancer la construction de l'Ambassade


Alwihda Info | Par - 14 Décembre 2025


En visite officielle à Abuja dans le cadre du développement d’un nouveau corridor stratégique Tchad-Nigeria, incluant le projet de construction d’un pont reliant les deux pays à travers le Lac Tchad, AMIR IDRISS KOURDA, Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, accompagné de l'ambassadeur Brah Mahamat, a visité le chantier du nouveau siège de l’Ambassade du Tchad au Nigeria.


Lancé il y a quelques années, ce projet diplomatique majeur est aujourd’hui à l’arrêt alors qu’il était entré dans sa phase finale. Conscient des enjeux stratégiques liés à la présence du Tchad au Nigeria, son premier partenaire frontalier et économique, le Ministre a exprimé sa volonté ferme de redonner vie à ce chantier.

 

À l’issue de la visite, le Ministre a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour relancer les travaux dans le cadre du budget 2026. Cet engagement témoigne de la détermination du gouvernement à renforcer la coopération bilatérale et à doter la diplomatie tchadienne d’infrastructures modernes, à la hauteur de ses ambitions régionales.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


