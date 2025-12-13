Alwihda Info
TCHAD

Tchad – Environnement : Lancement de l’opération « Un ménage, un arbre » à Djara (Kanem-Est)


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 14 Décembre 2025


Abakar Abderahim Eriteiro, préfet du département du Kanem-Est, accompagné de ses proches collaborateurs, a lancé ce samedi l'opération environnementale « Un ménage, un arbre ».


  Le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, a lancé ce samedi une opération environnementale dénommée « Un Ménage, un Arbre ». Accompagné de ses proches collaborateurs, il a donné le coup d’envoi de cette initiative au camp de reboisement, créé lors de la semaine nationale de l’arbre.

 

Cette activité s'est poursuivie à la résidence du préfet puis dans divers quartiers de la ville. L’initiative vise à :
  • Sauvegarder l’environnement
  • Lutter contre la désertification
  • Reverdir les espaces déboisés du département

 

Lors de cette rencontre, le préfet a lancé un appel fort à l’endroit des populations :
« Chaque ménage doit planter, arroser et entretenir au moins un arbre afin qu’il grandisse et contribue à la protection de notre environnement et à la lutte contre la désertification. »

 

Cette initiative est cruciale pour :
  • Renforcer l'engagement communautaire en faveur de l'environnement.
  • Sensibiliser les citoyens à l'importance de la reforestation et de la préservation des ressources naturelles.
  • Créer un lien entre la communauté et la biodiversité locale, favorisant ainsi un développement durable.

 

L’opération « Un Ménage, un Arbre » est un pas significatif vers la protection de l’environnement dans le département du Kanem-Est. Elle souligne l'importance de l'engagement de chaque citoyen dans la lutte contre la déforestation et pour la préservation de la planète. Les ministères de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ainsi que de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, soutiennent cette belle initiative pour un avenir plus vert.


