Tchad – Environnement : Lancement de l’opération « Un ménage, un arbre » à Djara (Kanem-Est)

Le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, a lancé ce samedi une opération environnementale dénommée « Un Ménage, un Arbre ». Accompagné de ses proches collaborateurs, il a donné le coup d’envoi de cette initiative au camp de reboisement, créé lors de la semaine nationale de l’arbre.
Cette activité s'est poursuivie à la résidence du préfet puis dans divers quartiers de la ville. L’initiative vise à :
- Sauvegarder l’environnement
- Lutter contre la désertification
- Reverdir les espaces déboisés du département
Lors de cette rencontre, le préfet a lancé un appel fort à l’endroit des populations :
« Chaque ménage doit planter, arroser et entretenir au moins un arbre afin qu’il grandisse et contribue à la protection de notre environnement et à la lutte contre la désertification. »
Cette initiative est cruciale pour :
- Renforcer l'engagement communautaire en faveur de l'environnement.
- Sensibiliser les citoyens à l'importance de la reforestation et de la préservation des ressources naturelles.
- Créer un lien entre la communauté et la biodiversité locale, favorisant ainsi un développement durable.