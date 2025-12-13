Tchad – Environnement : Lancement de l’opération « Un ménage, un arbre » à Djara (Kanem-Est)

Sauvegarder l’environnement

Lutter contre la désertification

Reverdir les espaces déboisés du département

« Chaque ménage doit planter, arroser et entretenir au moins un arbre afin qu’il grandisse et contribue à la protection de notre environnement et à la lutte contre la désertification. »

Renforcer l'engagement communautaire en faveur de l'environnement.

Sensibiliser les citoyens à l'importance de la reforestation et de la préservation des ressources naturelles.

Créer un lien entre la communauté et la biodiversité locale, favorisant ainsi un développement durable.

Le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, a lancé ce samedi une opération environnementale dénommée. Accompagné de ses proches collaborateurs, il a donné le coup d’envoi de cette initiative au camp de reboisement, créé lors de la semaine nationale de l’arbre.Cette activité s'est poursuivie à la résidence du préfet puis dans divers quartiers de la ville. L’initiative vise à :Lors de cette rencontre, le préfet a lancé un appel fort à l’endroit des populations :Cette initiative est cruciale pour :L’opération « Un Ménage, un Arbre » est un pas significatif vers la protection de l’environnement dans le département du Kanem-Est. Elle souligne l'importance de l'engagement de chaque citoyen dans la lutte contre la déforestation et pour la préservation de la planète. Les ministères de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ainsi que de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, soutiennent cette belle initiative pour un avenir plus vert.