Tchad : Le Ministre du Commerce reçoit des investisseurs Chinois en Énergie Solaire et Industrie

Au cours de cette rencontre, les investisseurs chinois ont exprimé leur vif intérêt à collaborer avec le Tchad. Ils ont proposé de mettre à disposition leur expertise, des équipements de pointe et une solide capacité industrielle dans le domaine de l'énergie solaire, présentant à cet effet un projet d'investissement concret.





Le Ministre GUIBOLO FANGA Mathieu a salué cette initiative et a réaffirmé l'ouverture du Tchad aux investissements privés, soulignant la libéralisation récente du secteur de l'énergie. Il a encouragé la délégation à engager des discussions approfondies avec le Ministère de l’Énergie, assurant l'accompagnement du gouvernement jusqu'à la concrétisation du projet. Dans cette optique, il a invité les investisseurs à participer à la table ronde sur le Plan National de Développement (PND), Tchad Connexion 2030, qui sera organisée par le Gouvernement du Tchad en septembre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.





Le Chef de département du Commerce et de l’Industrie a également exposé les nombreuses opportunités d’investissement qu’offre le Tchad, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des ressources minières. Pour faciliter la mobilisation des partenaires étrangers, il a annoncé que le PND sera mis à leur disposition en versions chinoise et anglaise.