Tchad : Mangalmé célèbre trois docteurs

Le département de Mangalmé, longtemps connu comme une zone belliqueuse, célèbre aujourd'hui de "modèles, de porte-étendard" inspirants, s'enorgueillit Alhadj Tchoroma, député du département. "Une lumière dans la marche vers un Tchad nouveau", "le fer de lance du changement", renchérit une autre élue du peuple du département, Hapsita Djibrine Assali. "Longtemps oublié, Mangalmé peut être aujourd'hui valablement représenté", enchaîne Ahmat Mahamat Souleymane Doukhane, l'un des lauréats.



Prise en charge de 10 bacheliers



Le député Alhadj Tchoroma promet, lors de la cérémonie, s'occuper de 10 bacheliers jusqu'à l'obtention de leur licence. "On sera à vos côtés", rassure Hapsita Djibrine. "Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Mangalmé a besoin de gestes comme ça", explique un ressortissant du département accueillant favorablement la promesse du député.



Les lauréats ont saisi l'opportunité pour rappeler la nécessité de travailler à une instruction massive des enfants du département car les rares enfants instruits résident dans de grandes agglomérations. Pire, le département manque d'enseignants pour les séries scientifiques.



En attendant et pour renseignement, les rares scientifiques à l'honneur ce matin sont Fatimé Zahra Mahamat Mahadi, Massouda Mahamat Abdallah (médecins) et Ahmat Mahamat Souleymane Doukhane (économiste).