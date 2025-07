Tchad : Le HCR renforce les capacités des réfugiés Juristes Soudanais

Cet atelier, d'une durée de six mois, vise à permettre aux participants de s'approprier les lois, règlements et pratiques du droit tchadien. L'objectif est de faciliter leur intégration professionnelle et de leur permettre de mettre leurs compétences au service du Tchad, leur pays d'asile.





Après le mot de bienvenue du directeur général de l'INSTA, représenté par le Dr. Ali Barka, Dossou Patrice, coordinateur principal de situation du HCR à Abéché, a expliqué que cette formation a pour but de favoriser l'intégration professionnelle des réfugiés juristes qualifiés, afin qu'ils puissent contribuer au pays qui leur offre protection.





Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la Province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a rappelé la solidarité et l'hospitalité du Tchad, qui accueille plus de 1 300 000 réfugiés soudanais depuis avril 2023 dans l'Est du pays. Il a également félicité le HCR, la Fondation Mastercard et l'Ordre des Avocats du Tchad pour l'organisation de cette initiative.