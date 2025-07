Cette réunion, de nature strictement administrative, visait à établir un cadre de dialogue et de réflexion. L'objectif est clair : favoriser un développement harmonieux et durable de N'Djaména.





Sous la direction de Mme Amina Kodjiana, les discussions ont porté sur les priorités de gouvernance locale, les défis à relever, et les synergies à renforcer entre toutes les parties prenantes. L'ambition commune est d'assurer le plein épanouissement de la ville de N'Djaména.