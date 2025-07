Tchad : L'Espace culturel Talino Manu fait peau neuve avec un atelier Graffiti

Les étapes du chantier mural :

Phase 1 : Nettoyage – Le mur a été minutieusement débarrassé de toutes ses impuretés pour préparer une base saine.

Phase 2 : Badigeonnage – Une couche uniforme de peinture de fond a été appliquée pour accueillir les futures créations.

Phase 3 : Croquis et esquisses – Les premiers traits prennent vie, laissant entrevoir les messages et symboles qui viendront habiller le mur.

Cette rénovation artistique, portée par l'Association Culturelle Knock On Art, avec le soutien de la Coopération suisse au Tchad et de l'ONPTA, marque le début d'une métamorphose visuelle pour cet espace très fréquenté par les jeunes, les artistes et le public culturel.Restez connectés dans les jours à venir pour découvrir l'évolution de cette œuvre murale en images !