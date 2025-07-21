Tchad : nominations des magistrats dans les juridictions sur l'ensemble du territoire

Par décret n°1489/PR/CSM/2025 du 21 juillet 2025, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions ci-après :
COUR D’APPEL DE N'DJAMENA
Président : BOUKAR SEDICK ABAKAR
Conseillers :
MAHAMAT ALGHALI ALGADAM
BAIZEBO TAO
DIONHOUDEL NESTOR
MOUSSA WADE DJIBRINE
BRAHIM ABBO ABAKAR
PINABEYE BAWEYE MATHIAS
MBAINAINDOUBA YOKOUMAM
MAHAMAT ALLAMINE MASSAR
MAHAMAT AL-AMINE ABDELMADJID
HODJIMTA ASTAL
MOUSSA ALI MOKORI
DEOUGANG YOUTOUDJIM DJONATHAN
DJEDOUBOUM NGARDIGUIMBAYE
ALLARAKETE SANENGAR
SEIDOU EDOUARD AZINA
MUINER HASSAN ELTIGANI YACOUB
MAHAMAT MAHAMAT NOUR KALLI ADJI
MAHAMAT SALEH ADOUM DABARA
MAHAMAT IDRISS MAHAMAT
NODJITESSEM TOGOTO SIMPLICE
HASSAN MAHAMAT HASSAN KHAYAR
GOSSADOUM MBAIDOLOUM
ABIA TCHANG PINA
HAMZA BOUKAR ABDOUL
ADOUM SARRE DAYE
SABAL LOUBA
NDORMADJI KOULDJIM NDEM
ADAM MBODOU.
PARQUET GENERAL DE NDJAMENA
Procureur général : LOUAPAMBE MAHOULI BRUNO
1er Substitut Général : MAHAMAT SALEH BREMA
2ème Substitut Général : TAOKA BRUNO
3ème Substitut Général : NEDEOU TEUBDOYO GERARD
4ème Substitut Général : HAMIT MOUSTAPHA NOUR
5ème Substitut Général : OUMAR MAHAMAT KEDELAYE
6ème Substitut Général : KAGOMBE MOISE.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA :
Président : ALHADJI ISSA DJIDA
Vice-Présidente : Mme LADY DADINA
Juges au siège :
Mme ALLANDIGUIM BENEDICTE
ALI HAROUN ADOUM
YOUSSOUF MOUSSA SAMBO
HAMZA ABDELKADER AHMAT
RINGAR DINGAMNAYAL
MBAIRE KOUMANODJI ELIAZAR
ABOUBAKAR ABDELMADJID IBET ADAM
Mme HAPSITA MAHAMAT OUMAR
Mme MISSIK DOUTOUM ABDERAMANE
Mme RAWAA ADDIKHERI ADOUM
Mme NOURALCHAM MAHAMAT ZENE ABOUBAKAR
DANZABE WIGNE
KHALIL AHMAT ASSOUYOUTI
HASSAN ABDERAMAN AROUKAIS
ALKHALI BOULOULA
MAHAMAT AMINE HISSEIN MAHAMAT
ABDALLAH SABOUNE TIMAN
AWAT YACOUB AWAT
Mme MARIAM PASCALINE
OUMAR HELOUA
ISSA SOULEYMANE SENOUSSI
MAHMOUT MAHAMAT HASSABANEBI
HAROUN AKHAÏ
IDRISS SAADOU OUSMAN
BARNABAS KOUTCHOUNA
MAHAMAT ALCHAZALI SALEH
Mme MOBETE STEPHANIE
AHMAT DJIDDA
HAMIT OUMAR IDRISS
ALLONA VA MANGAMBI EMMANUEL
BABIKIR SALEH ABOUNA
SENOUSSI MAHAMAT SENOUSSI
HINZABO JEAN WAZOUA
Mme BEALOUM MILETAL NEKEMADJI
FADIL IBRAHIM OUSMAN
ABAKAR IBRAHIM DJAI
SOOMON OUANG KAKE
ACHTA ISSA BOUKAR
AHMAT DJAME HAMID
FAROUCK ADAM DJARAM
DJELASSEM SYMPHORIEN
MAHAMAT AHMAT MOUKHAR
YAYA ISSA ANGRIMI.
1er Cabinet d’instruction : DJOUMA MAHAMADENE OUBEY
PARQUET D’INSTANCE DE N’DJAMENA :
Procureur : MOUSSA ABDELKERIM SALEH
1er Substitut : WAMBEL ASSOUCIA NGUELI
2ème Substitut : YOUSSOUF MAHAMAT MAINA
3ème Substitut : IZZADINE KAMAL AHMAT
4ème Substitut : MASSANA TINA ROBERT
5ème Substitut : HASSAN DJAMOUS HACHIM
6ème Substitut : ALLATOINGAR MICHAEL HERMAN
7ème Substitut : MOUHAYADINE YOUSSOUF DAHAB
8ème Substitut : AHMAT SOUMAINE CHIDIMI
9ème Substitut : Mme MINDA SOULOUKNA
10ème Substitut : ABDERAHMAN FADOUL DJOUMA.
TRIBUNAL DE COMMERCE :
Président : ABDELAZIZ NANGASSINGAR
Vice-président : NDOLOUM CASIMIR
Juges Suppléants :
LONODJI OBED
DJIMADOUMNODJI GERMAIN
Mme MAOUNDE ELIANE
Mme NADIA ABAKAR SALEH
Mme BEGUY DOTOM
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE :
Président : HASSANA ABANGUIA
Juges Suppléants :
MAHAMAT ALI HASSAN KAGUAIR
KOYOUMTAN MAHAMAT
ALLAYAM DJIMADJIRA
Mme TE IABE NAOURA
Mme WAZINA MAHAMAT MAINA DJOUFOUN
MAHAMAT NOUR ALI ABDRAMAN
JUSTICES DE PAIX :
N’DJAMENA :
1er arrond. : Mme MINGUEYAM EUNICE
2ème arrond. : MBAISHIKEMBA MBAIGANGNON
3ème arrond. : ATTEIB MAHAMAT
4ème arrond. : Mme FALMATA TAHIR DONGO
5ème arrond. : Mme RONEL GRACE NDOH
6ème Arrond. : Mme DJALANGTA MODESTINE MBANG
7ème arrond. : Mme KATCHAKDANG KYEUBTEUBE LYDIE
8ème arrond. : Mme FATIME ARDJOUNE ZIBEROU
9ème arrond. : Mme NDAMNODJI MBAIDOUBOUTAR
10ème arrond. : MAHAMAT ADOUM MAHAMAT SOUGOULI
- KOUNDOUL : DJAMAL WALDA ISSAKHA
- Juge suppléant : OUSMAN MAHAMAT MOUHADJIR
- BOUSSO : FADIL ABDOULAYE FADIL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR :
Président : IBRAHIM BECHIR AHMAT
Vice-président : OUMAR ALI MAHAMAT
Juges au siège :
- DJELASSEM ZAKARIE
- MAHAMAT DJIDDA BICHARA
- YOUSSOUF SALEH ABDOULAYE
- SONDHEU MOUGNAN
- AHMAT IDRISS MAHAMAT
- KHALID ABDERAHMAN SOULEYMAN
PARQUET D’INSTANCE DE BONGOR :
Procureur de la République : MAHAMAT ABDOU ISSA
1er Substitut : ATTEIB HASSAN BORGO
2ème Substitut : YAMADJI TANGUY GONDE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BONGOR :
Président : OUMAR MAHAMAT TAHIR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUELENGDENG :
Président chargé de l’instruction : MAHAMAT ISSA MAHAMAT
PARQUET D’INSTANCE GUELENGDENG :
Procureur de la République : DINGAMNODJI FRANCIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOUNOU-GAYA :
Président chargé de l’instruction : MASBEYE CLOTAIRE
PARQUET D’INSTANCE DE GOUNOU-GAYA :
Procureur de la République : IBRAHIM ABDERAHIM IBRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MANDELIA :
Président : RAMADAN MAHAMAT AHMAT DJY
Juges au siège :
- AHMAT SOULEYMANE BIRRE
- Mme ALAWIAH ALI SOSSAL
- BRAHIM ABDOULAYE MOUSSA
- Mme MEMADJI CARINE
- BABIKIR ADEF ISMAIL
- DJIMASRA PARFAIT
- IBRAHIM ADOUM IBRAHIM
Juge d’instruction : Mme ADA-GAROUA ZOUMAYE MIREILLE
PARQUET D’INSTANCE DE MANDELIA :
Procureur de la République : DJIDDA MOUSSA ADAM
Substitut : YACOUB ABAKAR ADAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOURBALI
Président : NASSOUR AHMAT YOUSSOUF
Juges au siège :
- ABBA DJIDDA MAHAMAT ABBA DJIDDA
- ABDALATIF IBRAHIM AZAKIR
- ABDOULAYE MAHAMAT DOUTOUM
Juge d’instruction : Mme KOUEMBEYE MBAIOUGUEBE ANASTHASIE
PARQUET D’INSTANCE DE DOURBALI :
Substitut : DJAMAL MAHAMAT KHAMIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAGUET :
Juges au siège :
- MAHAMAT HASSAN YACOUB
- MOUSSA ALI ABDALLAH
- SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF
Juge d’instruction : PIERRE KOGA MARANDI
JUSTICE DE PAIX :
MANI : MAHAMAT ALI ABDERAHMAN ISMAEL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOKORO :
Président : NGARKORAL NOUBATA
Juges au siège :
- OUSMAN HASSAN ABAKAR
- ELHADJI HISSEINI ELHADJ ADOUM
- IBRAHIM MAHAMAT YOUSSOUF
- IDRISSA ADOUM CHENE DJIMET
Juge d’instruction : LEBRO JOSUE
PARQUET D’INSTANCE DE BOKORO :
Procureur : MOUSSA YAYA NADIGO
Substitut : BOUBA RAMDOU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAKORY :
Président : FISSOU PROSPER
Juges au siège :
- IBRAHIM MOUMINE
- ABDEL-RHAMANE YACOUB BRAHIM
- AHMAT MAHAMAT SOULEYMAN
- AHMAT HISSEIN AHMAT
- ABAKAR DJIDDA MAHAMAT
Juge d’instruction : GANG-NATHAN DIDIER
PARQUET D’INSTANCE DE MASSAKORY :
Procureur : ABDELKADRE ADOUM NANGTOINGAR
Substitut : BADOUR ADAM ABDELRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAO :
Juges au siège :
- ALI MOUSSA OUMAR
- MAHAMAT ZENE ALI ANNOUR
- ABOUBAKAR ALGONI ABDEL-RASSOUL
- ABDALLAH SEBI BRINDJOU
- KOULADOUM NGARO JULIEN
Juge d’instruction : ZADADINE ADOUM
PARQUET D’INSTANCE DE MAO :
Procureur : MOUSSA ABDOULAYE AHMAT MAHAMAT
1er Substitut : MAHAMAT BIN MAHAMAT OUMAR
2ème Substitut : MAHAMAT AHMAT ISSAKHA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOL :
Président : TAYAMOKO DJIMTENGAYE
Juges au siège :
- HAMAT DAOUD
- HABIB ALBACHAR ISSA
Juge d’instruction : OUMAR AWAD LABID
PARQUET D’INSTANCE DE BOL :
Procureur de la République : MAHAMAT AHMAT MOUSSA
1er Substitut : BREME YAYA BREME
2ème Substitut : ABDEL-AZIZ ADAM AWAT
Justice de paix :
KOULOUDIA : ALI IBRAHIM BAKHALANI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FIANGA :
Juges au siège :
- AHMAT ABDRAMAN MAHAMAT
- HASSABALLAH ZAKARIA BAKHIT
Juge d’instruction : DJERINGA MBAIHOREMEM
PARQUET D’INSTANCE DE FIANGA :
Procureur de la République : DIONLAR NATHAN
Substitut : KHALID ACHEIKH HARBA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO :
Président : KEMNEY DELIM BONAVENTURE
Juges au siège :
- ABDOULAYE ISSA MAHAMAT
- HABIB BAHAR MAHAMAT
- MAHAMAT TAHA ADOUM
- NANBE RIARAI ERIC
- MODOKKO SIMEON
- SALEH HASSAN SALEH
- ADAM ABDOULAYE ADAM
Juge d’instruction : DJOITANAN INNOCENT
PARQUET D’INSTANCE DE MOUSSORO :
Procureur de la République : ADAM MAHAMAT ZENE
Substitut : SALMAN MAKI SOSSAL
COUR D’APPEL DE MOUNDOU :
Conseillers :
Mme NDERBE MATIBEYE NDAM MOUNGAR
MAHAMAT MAHMOUDI
HAMID HACHIM HAMID
ABDERAHMAN PATCHA
TOUGUE ADENZOU
ANTOINE SOUGNABE MISSET
BAKHIT ISMAIL DAOUD
DINGAMNAYAL RIARAI
ABDALLAH AHMAT KINDJI
DJIDENAN NGARDOGO
MAHAMAT IBRAHIM ISSA
HILINA GUIDJINGA
PARQUET GENERAL DE MOUNDOU :
Procureur Général : AHMAT ADAM ALHOUR
Substitut Général : KEBHINBO PABAME JOSUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUNDOU :
Président : BRAHIM ALI KOLA
Vice-Président : HISSEIN MARKHANI SALEH
Juges au siège :
- MAHAMAT BECHIR SOULEYMAN
- WASSOU APPOLINAIRE
- DJERABE PAOLO SANABE
- MAHAMAT FARISS
- NANDINGAR DAN-NGAR NGAR
- HABIB MAHAMAT SALEH ADAM
- ISSA BREME ABDELKERIM
- AMINE MAHAMAT
- MOUSSA AHMAT ADAM
- NANTELSEM NARCISSE
- SOUMAINE YOUSSOUF ANNOUR
Juges d’instruction :
1er Cabinet : KOYANOUBA ALLARABAYE
2ème Cabinet : DJASRABE GERARD
PARQUET D’INSTANCE DE MOUNDOU :
Procureur : ABDOULAYE BONO KONO
1er Substitut : ASSENOUSSI ABOUBAKAR
2ème Substitut : ISSA SOUGUI
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE MOUNDOU :
Juges Suppléants :
- TCHADMADINGAR NESTOR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOUNDOU :
Président : NEDOUMBAYEL NEKAOU
Juge Suppléant : MAKINE MAHAMAT SALEH
JUSTICES DE PAIX :
BENOYE : OUMAR MASSAR ALSENOUSSI
BEINAMAR : SOULEYMANE ABAKAR DJIDDA
KRIM KRIM : BEKSEL NAN-ASNGAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOBA :
Président : AMOULA MAYONA ZAKARIA
Juges au siège :
- MAHAMAT SALEH IBN AHMAT HISSEIN
- MAMADJI MBAINANG
- MAOULNODJI MBAIHARABEYE FREDERIC
- BOUPABE CELESTIN THEODORE
Juge d’instruction : MADJIADOUM ALLAH ASRA
PARQUET D’INSTANCE DE DOBA :
Substitut : ABDOULAYE ADOUM IBRAHIM
JUSTICES DE PAIX :
BODO : BRAHIM MAHAMAT
BESSAO : SOULEYMAN ABDOULAYE HAMID
BEBOTO : MALICK ZAKARIA HAGGAR ISSA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEBEDJIA :
Président : TCHOROMA MATALAMA
Juges au siège :
- MAHAMAT ZALBA OUMAR
- MAHAMAT HAMID DAOUD
Juge d’instruction : ADIGAZIDI MOISE ADABAKO
PARQUET D’INSTANCE DE BEBEDJIA :
Procureur : AMIR MAHAMAT SALEH
Substitut : SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GORE :
Président : ABDOULAYE NIL KOURBAL
Juge au siège :
- ABDEL-KERIM BOURI AZAKIR
Juge d’instruction : MAHAMAT BIRKE DOUD
PARQUET D’INSTANCE DE GORE :
Procureur : NERAMBAYE NDOUBAMIAN
Substitut : ABDRAMAN HAMID ABAKAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBAIBOKOUM :
Président : PAKOU TCHOUING
Juges au siège :
- ADAM IBRAHIM ADAM
- HAMDAN MAHAMAT ABAKAR
- HAMID ABDRAMAN ASSOLA
Juge d’instruction : IDRISS MAHAMAT IDRISS
PARQUET D’INSTANCE DE MBAIBOKOUM :
Procureur : ABDALLAH MAHAMAT GNERGNER
Substitut : HASSAN KHALIL ABDOULKARIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAI :
Président : HASSAN MAHAMAT ABDOULAYE
Juges au siège :
- OUSMANE ADOUM MOUSSA
- ALI MOUSTAPHA WAGNI
Juge d’instruction : SONE ABRAHAM
PARQUET D’INSTANCE DE LAI :
Procureur : MOUSTAPHA DJEMADJI
Substitut : OULECH MAKI MAHADI
Justice de paix :
- DONOMANGA : MAHAMAT NOUR OUMAR IBERISS
- GUIDARI : MAHAMAT ABDOULAYE RADOUANE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KELO :
Président : ASRA HONORE SAMDOR
Juges au siège :
- IBRAHIM ISSA NOURADINE
- LARHOSPONEL GUSTAVE
Juge d’instruction : ALLAOUTENGAR MARC
PARQUET D’INSTANCE DE KELO :
Procureur : IBRAHIM DJIBI DJIMET
Substitut : MOUENGAR ELIAS
Justice de paix :
- BERE : HISSEIN ZAKARIA ADOUM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PALA
- Président : OUSMAN MAHAMAT SALEH
Juges au siège :
- MOUSSA ADOUM HASSAN
- MAHAMAT AL AMINE BOURMA
- NGUETIGAL JEAN PAUL
Juge d’instruction : MBAINAIWELE GANWEY
PARQUET D’INSTANCE DE PALA :
Procureur : NIMANE NICOLAS
Substitut : HASSAN HADJARO AHMAT
Justices de paix :
- LERE : MAHAMAT SALEH MAHAMAT
- GAGAL : NGATCHEOGO FRANCIS OUANGUE
- BINDER : GALI SAKOU ALI
COUR D'APPEL D'ABECHE :
Conseillers :
MALAMSSOU ETIENNE WANGA
YEMINGUE NGARDINANG
ABDALLAH MAHAMAT ABAKAR
ISSAKHA SABIR
PARQUET GENERAL D’ABECHE :
Procureur Général : SALEH ALI ABDERAHMAN
1er Substitut général : NADJIOUTADE NADJIROM
2ème Substitut général : AMINE BARKATALLAH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABECHE :
Président : MAHAMAT ADOUM DABOLONG
Vice-président : CHOUAIB HISSEIN ISSAKHA
Juges au siège :
- ANAZIR HASSAN ABDEL-AZIZ
- ADAM FOTOR DJABIR
- ABDELMADJID ISMAEL
- ISSAKA ADAM AHMAT
- MAHDI HAMDAN ZOUROUGA
- ISSA AZARAK DAOUD
- SIDICK ABDALLAH IBRAHIM
Cabinets d’instruction :
1er Cabinet : MOUEBA ANTONY
2ème Cabinet : IDRISS ZIDA MAHAMAT
PARQUET D’INSTANCE D’ABECHE :
Procureur : HISSEIN SALEH ARABI
1er Substitut : MOUSSA ISSA ABDOULAYE
2ème Substitut : MAHAMAT ABDERAMAN OUMAR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABECHE :
Président : ISSAKH IBRAHIM HISSEIN HAROUN
Juge suppléant : OUTHMAN MAHAMAT ABDELKERIM
JUSTICES DE PAIX :
ABDI : SEID BICHARA MAHAMAT
AM-DAM : NASRADINE ADAM MAHAMAT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE :
Juges au siège :
- AHMAT MAHAMAT ADAM
- DJIBRINE MAHAMAT HASSAN
Juge d’instruction : AHMAT MAHAMAT CHOUEB
PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE :
Substitut : MAHAMAT SALEH ANGRIMI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA
Président : AHMAT HAMID NOURDJA
Juges au siège :
- ALI NOUR SALEM
- ABDEL-SABOUR ABDOULAYE AYA
Juge d’instruction : MARSOU DOUMLA SIDOINE
PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA
Substitut : TAHA OUMAR MAHMOUD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’IRIBA :
Juges au siège :
- MAHAMAT ABDELKERIM HAMAD
- DJOGODONGUE JOSEPH
Juge d’instruction : BOUDINA DAVID
PARQUET D’INSTANCE D’IRIBA :
Procureur : MBAISSANGBE ALBIN
Substitut : SENOUSSI ZAKARIA HASSAN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRE :
Président : IDRISS IBET IBRAHIM
Juges au siège :
- ABDASSAMAD SOSSAL BADOUR
Juge d’instruction : ALI MAHAMAT IDRISS
PARQUET D’INSTANCE D’ADRE :
Procureur : ABAKAR SABOUN ADJAD
Substitut : AHMAT MAHAMAT TARBO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA :
Président : MAHAMAT OUMAR AHMAT
Juges au siège :
- AHMAT ABDOULAYE SAKHAIRE
- MAHAMAT MOUSSA MAHAMAT
Juge d’instruction : HAMID OUMAR IDRISS
PARQUET D’INSTANCE DE FAYA :
Procureur : EHKA PAHIMI NICOLAS
Substitut : ABDELRAZAK ADAM ZAKARIA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA:
Président : ABDOULAYE MOUSSA YAYA
Juges au siège :
- ABDELRAHMAN ALKHASSIM OUMAR
Juge d’instruction : MIRAMARDE RIRANGAR
PARQUET D’INSTANCE DE FADA :
Procureur : HIDJAZI AHMAT ACYL
Substitut : AHMAT MAHAMAT AHMAT MIKAIL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMDJARASS :
Président : FAHAD MOUSSA MAKAYE
Juge d’instruction : RODOU HUBERT
PARQUET D’INSTANCE D’AMDJARASS :
Procureur : SALEH ZAKARIA HAMID
Substitut : SALEH MOUSSA ALI
JUSTICE DE PAIX D’AMZOER
Juge de Paix : AHMAT MAHAMAT SALEH BILAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOZ-BEIDA :
Président : DJEGOUSSOU LAZARE
Juges au siège :
- ABDELAZIZ YOUSSOUF AHMAT
- MAHAMAT HAROUN RAMAT
Juge d’instruction : DJAMAL SYLVESTRE LAONODJI
PARQUET D’INSTANCE DE GOZ-BEIDA :
Procureur : NODJITOINGAR NGARMIAN
Substitut : ABDELKERIM HASSAN ABDELKERIM
COUR D’APPEL DE SARH :
Conseillers :
- DEUKEUMBE EMMANUEL
- OUMAR ABDELNEBI ABDEDINE
- ADAM HISSEIN KOKAB
- CHINSOUBO CHAKNA
- DINGAMNAYAL RIARAI
- NDOIDJIM BOIDI
PARQUET GENERAL DE SARH :
Procureur Général : DAOUDONGAR MATHIAS
Substitut général : NAIBENE BEA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SARH
Président : HISSEIN BARKAI AHMAT
Vice-président : KAGUENAN FELIX
Juges au siège :
- MOUSSA ISSA ABDOULAYE
- ISMAEL HACHIM SININE
- IBRAHIM OUSMANE ABDERAMANE
- ABDELWAHAB HAROUN ASSAWI
- AHMAT MOUSSA SIESSIL
- MOUSSA AZARAK MOUSSA
- DJIMADOUMNODJI GERMAIN
- SALEH MOUSSA ARAMA
Cabinets d’instruction :
- 1er Cabinet : NDILBE FORIS YALDE
- 2ème Cabinet : Mme WADANA HABIBA SOLANGE
PARQUET D’INSTANCE DE SARH :
Procureur : ABDELKERIM IBRAHIM BARKA
Substituts :
- 1er Substitut : IBRAHIM MAHAMAT AHMAT
- 2ème Substitut : DJIMRAMADJI PATRICK
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARO :
Président chargé de l’instruction : ON GUIBA FIDEL
Procureur : OUMAR BRAHIM MOUSTAPHA
Justice de paix :
- DANAMADJI : AHMAT MAHAMAT IBRAHIM
- KOUMOGO : HASSAN IBRAHIM MAHAMAT
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE SARH :
Président : MBAIRAMADJI DJEKOSSE DANIEL
Juge suppléant : ALLAMINE ALI ANNOUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARH :
Président : ABDRAMAN IMAM MOUSTAPHA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUMRA :
Président : BARKA ADOUM DOUDI
Juges au siège :
- MENOUA TATOUIN
- BECHIR AHMAT MAHAMAT
- IBRAHIM DAOUD KOURDA
- MARKHANI MAHAMAT MARKHANI
- MOHAMED SALEH IBRAHIM AAMIR
- ABDELKERIM SENOUSSI MAHAMAT
- FAMKENE ZAKARIAS
- FADIL ABDOULAYE FADIL
PARQUET D’INSTANCE DE KOUMRA :
Substitut : BECHIR DJIDDA ABDOULAYE
Justices de paix :
- BEDAYA : ABOUBAKAR MAHAMAT HAMATA
- BEDJONDO : ACHEICK ATTEIB ADELIL YAYA
- GOUNDI : IBRAHIM MIKAYIL IBRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KYABE:
Président : MASRA JONATHAN
Juges au siège :
- ABAKAR MAHAMAT SALEH
Juge d’instruction : ADONDO CHARLES
PARQUET D’INSTANCE DE KYABE :
Procureur : BACHAR AHMAT MAHAMOUD
Substitut : ALI ABDELAZIZ SIDICK
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOÏSSALA :
Président : FOUIGANA NAINDINGAR GERARD
Juges au siège :
- SAMIR ABDERAMANE ISMAEL BACHIR
- ALGONI BRAHIM ADOUDOU
- FADIL MOUSSA OUMAR
Juge d’instruction : HABIB SENOUSSI AHAMAT NOH
PARQUET D’INSTANCE DE MOISSALA :
Procureur : ADAM HASSAN SAHANOUN
Substitut : MADOU ADAM MAHAMAT
COUR D'APPEL DE MONGO :
Conseillers :
- MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS
- DJIMNADENGARTI NGARDJIMTI
- GAO OUMAROU
- YOUSSOUF DAOUD KHERDJA
- AHMAT IBRAHIM SALEH
- HASSAN ALLATCHI MAHAMAT
- YOUSSOUF ALI SEBIL
Parquet Général de Mongo :
Substitut Général : KOUANGAR TOUNDEM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONGO
Président : MASRABAYE NGARINTO
Juges au siège :
- ABDELBASSID ABDARAHMAN
- MAHAMAT ABDOULAYE AHMAT
- ABDEL-HAMID ABDOULAYE ISSAKHA
Juge d’instruction : Mme MBATIAL GOGTA CHRISTINE
PARQUET D’INSTANCE DE MONGO :
Procureur : DOL OUSMANE ADDA
Substitut : SAAD ANNOUR IBRAHIM
Justices de paix :
- MELFI : MAHAMAT ZENE HAKI TIDJANI
- MANGALME : BANDJIM ERIC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BITKINE :
Président : MADJIBE BERNARD
Juges au siège :
- DJAMET DJIBRIL NAZAL
- ABOUBAKAR MAHAMAT SALEH
Juge d’instruction : ALHABO ISMAEL ALHABO
PARQUET D’INSTANCE DE BITKINE :
Procureur : GALYA DOGO HASSABALLAH
Substitut : KHALIL HOMEIDA KORI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ATI :
Président : DJIBRINE KALLYA
Juges au siège :
- DJIMET ALI HASSABALLAH
- MAHAMAT ALI OUMAR
Juge d’instruction : MBAIARGOM EDMOND
PARQUET D’INSTANCE D’ATI :
Procureur : MOUNZIR AL CHAZALI SALEH
Substitut : MAHAMAT ZENE ALI NOUR
JUSTICE DE PAIX :
- N’DJAMENA BOULALA : ISSA YOUSSOUFI ALI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’OUM-HADJER :
Président : ABBAS ADAM ATOR
Juges au siège :
- SAADADINE OUMAR YOUSSOUF
- AMADOU ISSA ABBA
- DAHAB ALI DAHAB
Juge d’instruction : OUSMANE YOUSSOUF OUMAR
Procureur : MAHAMAT OURDI
Substitut : MOHAMED MOHAMED OUMAR ADAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AM-TIMAN :
Président : ABDERAMAN AHMAT ATIM
Juges au siège :
- ABAKAR ADOUM DJOUMA
- NASSARADINE ISSA MOUSSA
Juge d’instruction : OUMAR AL-DJAZOULI AL-ROUFAI
PARQUET D’INSTANCE D’AM-TIMAN :
Procureur : JAMES MBAIADEM
Substitut : AHMAT ADAM SEID
JUSTICES DE PAIX
- HARAZE MANGUEIGNE : HISSEINI ABOUBAKAR ABASSE
- ABOUDEIA : HASSAN TIDJANI HASSAN AHMAT.
COUR D’APPEL DE N'DJAMENA
Président : BOUKAR SEDICK ABAKAR
Conseillers :
MAHAMAT ALGHALI ALGADAM
BAIZEBO TAO
DIONHOUDEL NESTOR
MOUSSA WADE DJIBRINE
BRAHIM ABBO ABAKAR
PINABEYE BAWEYE MATHIAS
MBAINAINDOUBA YOKOUMAM
MAHAMAT ALLAMINE MASSAR
MAHAMAT AL-AMINE ABDELMADJID
HODJIMTA ASTAL
MOUSSA ALI MOKORI
DEOUGANG YOUTOUDJIM DJONATHAN
DJEDOUBOUM NGARDIGUIMBAYE
ALLARAKETE SANENGAR
SEIDOU EDOUARD AZINA
MUINER HASSAN ELTIGANI YACOUB
MAHAMAT MAHAMAT NOUR KALLI ADJI
MAHAMAT SALEH ADOUM DABARA
MAHAMAT IDRISS MAHAMAT
NODJITESSEM TOGOTO SIMPLICE
HASSAN MAHAMAT HASSAN KHAYAR
GOSSADOUM MBAIDOLOUM
ABIA TCHANG PINA
HAMZA BOUKAR ABDOUL
ADOUM SARRE DAYE
SABAL LOUBA
NDORMADJI KOULDJIM NDEM
ADAM MBODOU.
PARQUET GENERAL DE NDJAMENA
Procureur général : LOUAPAMBE MAHOULI BRUNO
1er Substitut Général : MAHAMAT SALEH BREMA
2ème Substitut Général : TAOKA BRUNO
3ème Substitut Général : NEDEOU TEUBDOYO GERARD
4ème Substitut Général : HAMIT MOUSTAPHA NOUR
5ème Substitut Général : OUMAR MAHAMAT KEDELAYE
6ème Substitut Général : KAGOMBE MOISE.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA :
Président : ALHADJI ISSA DJIDA
Vice-Présidente : Mme LADY DADINA
Juges au siège :
Mme ALLANDIGUIM BENEDICTE
ALI HAROUN ADOUM
YOUSSOUF MOUSSA SAMBO
HAMZA ABDELKADER AHMAT
RINGAR DINGAMNAYAL
MBAIRE KOUMANODJI ELIAZAR
ABOUBAKAR ABDELMADJID IBET ADAM
Mme HAPSITA MAHAMAT OUMAR
Mme MISSIK DOUTOUM ABDERAMANE
Mme RAWAA ADDIKHERI ADOUM
Mme NOURALCHAM MAHAMAT ZENE ABOUBAKAR
DANZABE WIGNE
KHALIL AHMAT ASSOUYOUTI
HASSAN ABDERAMAN AROUKAIS
ALKHALI BOULOULA
MAHAMAT AMINE HISSEIN MAHAMAT
ABDALLAH SABOUNE TIMAN
AWAT YACOUB AWAT
Mme MARIAM PASCALINE
OUMAR HELOUA
ISSA SOULEYMANE SENOUSSI
MAHMOUT MAHAMAT HASSABANEBI
HAROUN AKHAÏ
IDRISS SAADOU OUSMAN
BARNABAS KOUTCHOUNA
MAHAMAT ALCHAZALI SALEH
Mme MOBETE STEPHANIE
AHMAT DJIDDA
HAMIT OUMAR IDRISS
ALLONA VA MANGAMBI EMMANUEL
BABIKIR SALEH ABOUNA
SENOUSSI MAHAMAT SENOUSSI
HINZABO JEAN WAZOUA
Mme BEALOUM MILETAL NEKEMADJI
FADIL IBRAHIM OUSMAN
ABAKAR IBRAHIM DJAI
SOOMON OUANG KAKE
ACHTA ISSA BOUKAR
AHMAT DJAME HAMID
FAROUCK ADAM DJARAM
DJELASSEM SYMPHORIEN
MAHAMAT AHMAT MOUKHAR
YAYA ISSA ANGRIMI.
1er Cabinet d’instruction : DJOUMA MAHAMADENE OUBEY
PARQUET D’INSTANCE DE N’DJAMENA :
Procureur : MOUSSA ABDELKERIM SALEH
1er Substitut : WAMBEL ASSOUCIA NGUELI
2ème Substitut : YOUSSOUF MAHAMAT MAINA
3ème Substitut : IZZADINE KAMAL AHMAT
4ème Substitut : MASSANA TINA ROBERT
5ème Substitut : HASSAN DJAMOUS HACHIM
6ème Substitut : ALLATOINGAR MICHAEL HERMAN
7ème Substitut : MOUHAYADINE YOUSSOUF DAHAB
8ème Substitut : AHMAT SOUMAINE CHIDIMI
9ème Substitut : Mme MINDA SOULOUKNA
10ème Substitut : ABDERAHMAN FADOUL DJOUMA.
TRIBUNAL DE COMMERCE :
Président : ABDELAZIZ NANGASSINGAR
Vice-président : NDOLOUM CASIMIR
Juges Suppléants :
LONODJI OBED
DJIMADOUMNODJI GERMAIN
Mme MAOUNDE ELIANE
Mme NADIA ABAKAR SALEH
Mme BEGUY DOTOM
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE :
Président : HASSANA ABANGUIA
Juges Suppléants :
MAHAMAT ALI HASSAN KAGUAIR
KOYOUMTAN MAHAMAT
ALLAYAM DJIMADJIRA
Mme TE IABE NAOURA
Mme WAZINA MAHAMAT MAINA DJOUFOUN
MAHAMAT NOUR ALI ABDRAMAN
JUSTICES DE PAIX :
N’DJAMENA :
1er arrond. : Mme MINGUEYAM EUNICE
2ème arrond. : MBAISHIKEMBA MBAIGANGNON
3ème arrond. : ATTEIB MAHAMAT
4ème arrond. : Mme FALMATA TAHIR DONGO
5ème arrond. : Mme RONEL GRACE NDOH
6ème Arrond. : Mme DJALANGTA MODESTINE MBANG
7ème arrond. : Mme KATCHAKDANG KYEUBTEUBE LYDIE
8ème arrond. : Mme FATIME ARDJOUNE ZIBEROU
9ème arrond. : Mme NDAMNODJI MBAIDOUBOUTAR
10ème arrond. : MAHAMAT ADOUM MAHAMAT SOUGOULI
- KOUNDOUL : DJAMAL WALDA ISSAKHA
- Juge suppléant : OUSMAN MAHAMAT MOUHADJIR
- BOUSSO : FADIL ABDOULAYE FADIL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR :
Président : IBRAHIM BECHIR AHMAT
Vice-président : OUMAR ALI MAHAMAT
Juges au siège :
- DJELASSEM ZAKARIE
- MAHAMAT DJIDDA BICHARA
- YOUSSOUF SALEH ABDOULAYE
- SONDHEU MOUGNAN
- AHMAT IDRISS MAHAMAT
- KHALID ABDERAHMAN SOULEYMAN
PARQUET D’INSTANCE DE BONGOR :
Procureur de la République : MAHAMAT ABDOU ISSA
1er Substitut : ATTEIB HASSAN BORGO
2ème Substitut : YAMADJI TANGUY GONDE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BONGOR :
Président : OUMAR MAHAMAT TAHIR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUELENGDENG :
Président chargé de l’instruction : MAHAMAT ISSA MAHAMAT
PARQUET D’INSTANCE GUELENGDENG :
Procureur de la République : DINGAMNODJI FRANCIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOUNOU-GAYA :
Président chargé de l’instruction : MASBEYE CLOTAIRE
PARQUET D’INSTANCE DE GOUNOU-GAYA :
Procureur de la République : IBRAHIM ABDERAHIM IBRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MANDELIA :
Président : RAMADAN MAHAMAT AHMAT DJY
Juges au siège :
- AHMAT SOULEYMANE BIRRE
- Mme ALAWIAH ALI SOSSAL
- BRAHIM ABDOULAYE MOUSSA
- Mme MEMADJI CARINE
- BABIKIR ADEF ISMAIL
- DJIMASRA PARFAIT
- IBRAHIM ADOUM IBRAHIM
Juge d’instruction : Mme ADA-GAROUA ZOUMAYE MIREILLE
PARQUET D’INSTANCE DE MANDELIA :
Procureur de la République : DJIDDA MOUSSA ADAM
Substitut : YACOUB ABAKAR ADAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOURBALI
Président : NASSOUR AHMAT YOUSSOUF
Juges au siège :
- ABBA DJIDDA MAHAMAT ABBA DJIDDA
- ABDALATIF IBRAHIM AZAKIR
- ABDOULAYE MAHAMAT DOUTOUM
Juge d’instruction : Mme KOUEMBEYE MBAIOUGUEBE ANASTHASIE
PARQUET D’INSTANCE DE DOURBALI :
Substitut : DJAMAL MAHAMAT KHAMIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAGUET :
Juges au siège :
- MAHAMAT HASSAN YACOUB
- MOUSSA ALI ABDALLAH
- SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF
Juge d’instruction : PIERRE KOGA MARANDI
JUSTICE DE PAIX :
MANI : MAHAMAT ALI ABDERAHMAN ISMAEL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOKORO :
Président : NGARKORAL NOUBATA
Juges au siège :
- OUSMAN HASSAN ABAKAR
- ELHADJI HISSEINI ELHADJ ADOUM
- IBRAHIM MAHAMAT YOUSSOUF
- IDRISSA ADOUM CHENE DJIMET
Juge d’instruction : LEBRO JOSUE
PARQUET D’INSTANCE DE BOKORO :
Procureur : MOUSSA YAYA NADIGO
Substitut : BOUBA RAMDOU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAKORY :
Président : FISSOU PROSPER
Juges au siège :
- IBRAHIM MOUMINE
- ABDEL-RHAMANE YACOUB BRAHIM
- AHMAT MAHAMAT SOULEYMAN
- AHMAT HISSEIN AHMAT
- ABAKAR DJIDDA MAHAMAT
Juge d’instruction : GANG-NATHAN DIDIER
PARQUET D’INSTANCE DE MASSAKORY :
Procureur : ABDELKADRE ADOUM NANGTOINGAR
Substitut : BADOUR ADAM ABDELRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAO :
Juges au siège :
- ALI MOUSSA OUMAR
- MAHAMAT ZENE ALI ANNOUR
- ABOUBAKAR ALGONI ABDEL-RASSOUL
- ABDALLAH SEBI BRINDJOU
- KOULADOUM NGARO JULIEN
Juge d’instruction : ZADADINE ADOUM
PARQUET D’INSTANCE DE MAO :
Procureur : MOUSSA ABDOULAYE AHMAT MAHAMAT
1er Substitut : MAHAMAT BIN MAHAMAT OUMAR
2ème Substitut : MAHAMAT AHMAT ISSAKHA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOL :
Président : TAYAMOKO DJIMTENGAYE
Juges au siège :
- HAMAT DAOUD
- HABIB ALBACHAR ISSA
Juge d’instruction : OUMAR AWAD LABID
PARQUET D’INSTANCE DE BOL :
Procureur de la République : MAHAMAT AHMAT MOUSSA
1er Substitut : BREME YAYA BREME
2ème Substitut : ABDEL-AZIZ ADAM AWAT
Justice de paix :
KOULOUDIA : ALI IBRAHIM BAKHALANI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FIANGA :
Juges au siège :
- AHMAT ABDRAMAN MAHAMAT
- HASSABALLAH ZAKARIA BAKHIT
Juge d’instruction : DJERINGA MBAIHOREMEM
PARQUET D’INSTANCE DE FIANGA :
Procureur de la République : DIONLAR NATHAN
Substitut : KHALID ACHEIKH HARBA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO :
Président : KEMNEY DELIM BONAVENTURE
Juges au siège :
- ABDOULAYE ISSA MAHAMAT
- HABIB BAHAR MAHAMAT
- MAHAMAT TAHA ADOUM
- NANBE RIARAI ERIC
- MODOKKO SIMEON
- SALEH HASSAN SALEH
- ADAM ABDOULAYE ADAM
Juge d’instruction : DJOITANAN INNOCENT
PARQUET D’INSTANCE DE MOUSSORO :
Procureur de la République : ADAM MAHAMAT ZENE
Substitut : SALMAN MAKI SOSSAL
COUR D’APPEL DE MOUNDOU :
Conseillers :
Mme NDERBE MATIBEYE NDAM MOUNGAR
MAHAMAT MAHMOUDI
HAMID HACHIM HAMID
ABDERAHMAN PATCHA
TOUGUE ADENZOU
ANTOINE SOUGNABE MISSET
BAKHIT ISMAIL DAOUD
DINGAMNAYAL RIARAI
ABDALLAH AHMAT KINDJI
DJIDENAN NGARDOGO
MAHAMAT IBRAHIM ISSA
HILINA GUIDJINGA
PARQUET GENERAL DE MOUNDOU :
Procureur Général : AHMAT ADAM ALHOUR
Substitut Général : KEBHINBO PABAME JOSUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUNDOU :
Président : BRAHIM ALI KOLA
Vice-Président : HISSEIN MARKHANI SALEH
Juges au siège :
- MAHAMAT BECHIR SOULEYMAN
- WASSOU APPOLINAIRE
- DJERABE PAOLO SANABE
- MAHAMAT FARISS
- NANDINGAR DAN-NGAR NGAR
- HABIB MAHAMAT SALEH ADAM
- ISSA BREME ABDELKERIM
- AMINE MAHAMAT
- MOUSSA AHMAT ADAM
- NANTELSEM NARCISSE
- SOUMAINE YOUSSOUF ANNOUR
Juges d’instruction :
1er Cabinet : KOYANOUBA ALLARABAYE
2ème Cabinet : DJASRABE GERARD
PARQUET D’INSTANCE DE MOUNDOU :
Procureur : ABDOULAYE BONO KONO
1er Substitut : ASSENOUSSI ABOUBAKAR
2ème Substitut : ISSA SOUGUI
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE MOUNDOU :
Juges Suppléants :
- TCHADMADINGAR NESTOR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOUNDOU :
Président : NEDOUMBAYEL NEKAOU
Juge Suppléant : MAKINE MAHAMAT SALEH
JUSTICES DE PAIX :
BENOYE : OUMAR MASSAR ALSENOUSSI
BEINAMAR : SOULEYMANE ABAKAR DJIDDA
KRIM KRIM : BEKSEL NAN-ASNGAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOBA :
Président : AMOULA MAYONA ZAKARIA
Juges au siège :
- MAHAMAT SALEH IBN AHMAT HISSEIN
- MAMADJI MBAINANG
- MAOULNODJI MBAIHARABEYE FREDERIC
- BOUPABE CELESTIN THEODORE
Juge d’instruction : MADJIADOUM ALLAH ASRA
PARQUET D’INSTANCE DE DOBA :
Substitut : ABDOULAYE ADOUM IBRAHIM
JUSTICES DE PAIX :
BODO : BRAHIM MAHAMAT
BESSAO : SOULEYMAN ABDOULAYE HAMID
BEBOTO : MALICK ZAKARIA HAGGAR ISSA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEBEDJIA :
Président : TCHOROMA MATALAMA
Juges au siège :
- MAHAMAT ZALBA OUMAR
- MAHAMAT HAMID DAOUD
Juge d’instruction : ADIGAZIDI MOISE ADABAKO
PARQUET D’INSTANCE DE BEBEDJIA :
Procureur : AMIR MAHAMAT SALEH
Substitut : SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GORE :
Président : ABDOULAYE NIL KOURBAL
Juge au siège :
- ABDEL-KERIM BOURI AZAKIR
Juge d’instruction : MAHAMAT BIRKE DOUD
PARQUET D’INSTANCE DE GORE :
Procureur : NERAMBAYE NDOUBAMIAN
Substitut : ABDRAMAN HAMID ABAKAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBAIBOKOUM :
Président : PAKOU TCHOUING
Juges au siège :
- ADAM IBRAHIM ADAM
- HAMDAN MAHAMAT ABAKAR
- HAMID ABDRAMAN ASSOLA
Juge d’instruction : IDRISS MAHAMAT IDRISS
PARQUET D’INSTANCE DE MBAIBOKOUM :
Procureur : ABDALLAH MAHAMAT GNERGNER
Substitut : HASSAN KHALIL ABDOULKARIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAI :
Président : HASSAN MAHAMAT ABDOULAYE
Juges au siège :
- OUSMANE ADOUM MOUSSA
- ALI MOUSTAPHA WAGNI
Juge d’instruction : SONE ABRAHAM
PARQUET D’INSTANCE DE LAI :
Procureur : MOUSTAPHA DJEMADJI
Substitut : OULECH MAKI MAHADI
Justice de paix :
- DONOMANGA : MAHAMAT NOUR OUMAR IBERISS
- GUIDARI : MAHAMAT ABDOULAYE RADOUANE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KELO :
Président : ASRA HONORE SAMDOR
Juges au siège :
- IBRAHIM ISSA NOURADINE
- LARHOSPONEL GUSTAVE
Juge d’instruction : ALLAOUTENGAR MARC
PARQUET D’INSTANCE DE KELO :
Procureur : IBRAHIM DJIBI DJIMET
Substitut : MOUENGAR ELIAS
Justice de paix :
- BERE : HISSEIN ZAKARIA ADOUM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PALA
- Président : OUSMAN MAHAMAT SALEH
Juges au siège :
- MOUSSA ADOUM HASSAN
- MAHAMAT AL AMINE BOURMA
- NGUETIGAL JEAN PAUL
Juge d’instruction : MBAINAIWELE GANWEY
PARQUET D’INSTANCE DE PALA :
Procureur : NIMANE NICOLAS
Substitut : HASSAN HADJARO AHMAT
Justices de paix :
- LERE : MAHAMAT SALEH MAHAMAT
- GAGAL : NGATCHEOGO FRANCIS OUANGUE
- BINDER : GALI SAKOU ALI
COUR D'APPEL D'ABECHE :
Conseillers :
MALAMSSOU ETIENNE WANGA
YEMINGUE NGARDINANG
ABDALLAH MAHAMAT ABAKAR
ISSAKHA SABIR
PARQUET GENERAL D’ABECHE :
Procureur Général : SALEH ALI ABDERAHMAN
1er Substitut général : NADJIOUTADE NADJIROM
2ème Substitut général : AMINE BARKATALLAH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABECHE :
Président : MAHAMAT ADOUM DABOLONG
Vice-président : CHOUAIB HISSEIN ISSAKHA
Juges au siège :
- ANAZIR HASSAN ABDEL-AZIZ
- ADAM FOTOR DJABIR
- ABDELMADJID ISMAEL
- ISSAKA ADAM AHMAT
- MAHDI HAMDAN ZOUROUGA
- ISSA AZARAK DAOUD
- SIDICK ABDALLAH IBRAHIM
Cabinets d’instruction :
1er Cabinet : MOUEBA ANTONY
2ème Cabinet : IDRISS ZIDA MAHAMAT
PARQUET D’INSTANCE D’ABECHE :
Procureur : HISSEIN SALEH ARABI
1er Substitut : MOUSSA ISSA ABDOULAYE
2ème Substitut : MAHAMAT ABDERAMAN OUMAR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABECHE :
Président : ISSAKH IBRAHIM HISSEIN HAROUN
Juge suppléant : OUTHMAN MAHAMAT ABDELKERIM
JUSTICES DE PAIX :
ABDI : SEID BICHARA MAHAMAT
AM-DAM : NASRADINE ADAM MAHAMAT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE :
Juges au siège :
- AHMAT MAHAMAT ADAM
- DJIBRINE MAHAMAT HASSAN
Juge d’instruction : AHMAT MAHAMAT CHOUEB
PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE :
Substitut : MAHAMAT SALEH ANGRIMI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA
Président : AHMAT HAMID NOURDJA
Juges au siège :
- ALI NOUR SALEM
- ABDEL-SABOUR ABDOULAYE AYA
Juge d’instruction : MARSOU DOUMLA SIDOINE
PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA
Substitut : TAHA OUMAR MAHMOUD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’IRIBA :
Juges au siège :
- MAHAMAT ABDELKERIM HAMAD
- DJOGODONGUE JOSEPH
Juge d’instruction : BOUDINA DAVID
PARQUET D’INSTANCE D’IRIBA :
Procureur : MBAISSANGBE ALBIN
Substitut : SENOUSSI ZAKARIA HASSAN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRE :
Président : IDRISS IBET IBRAHIM
Juges au siège :
- ABDASSAMAD SOSSAL BADOUR
Juge d’instruction : ALI MAHAMAT IDRISS
PARQUET D’INSTANCE D’ADRE :
Procureur : ABAKAR SABOUN ADJAD
Substitut : AHMAT MAHAMAT TARBO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA :
Président : MAHAMAT OUMAR AHMAT
Juges au siège :
- AHMAT ABDOULAYE SAKHAIRE
- MAHAMAT MOUSSA MAHAMAT
Juge d’instruction : HAMID OUMAR IDRISS
PARQUET D’INSTANCE DE FAYA :
Procureur : EHKA PAHIMI NICOLAS
Substitut : ABDELRAZAK ADAM ZAKARIA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA:
Président : ABDOULAYE MOUSSA YAYA
Juges au siège :
- ABDELRAHMAN ALKHASSIM OUMAR
Juge d’instruction : MIRAMARDE RIRANGAR
PARQUET D’INSTANCE DE FADA :
Procureur : HIDJAZI AHMAT ACYL
Substitut : AHMAT MAHAMAT AHMAT MIKAIL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMDJARASS :
Président : FAHAD MOUSSA MAKAYE
Juge d’instruction : RODOU HUBERT
PARQUET D’INSTANCE D’AMDJARASS :
Procureur : SALEH ZAKARIA HAMID
Substitut : SALEH MOUSSA ALI
JUSTICE DE PAIX D’AMZOER
Juge de Paix : AHMAT MAHAMAT SALEH BILAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOZ-BEIDA :
Président : DJEGOUSSOU LAZARE
Juges au siège :
- ABDELAZIZ YOUSSOUF AHMAT
- MAHAMAT HAROUN RAMAT
Juge d’instruction : DJAMAL SYLVESTRE LAONODJI
PARQUET D’INSTANCE DE GOZ-BEIDA :
Procureur : NODJITOINGAR NGARMIAN
Substitut : ABDELKERIM HASSAN ABDELKERIM
COUR D’APPEL DE SARH :
Conseillers :
- DEUKEUMBE EMMANUEL
- OUMAR ABDELNEBI ABDEDINE
- ADAM HISSEIN KOKAB
- CHINSOUBO CHAKNA
- DINGAMNAYAL RIARAI
- NDOIDJIM BOIDI
PARQUET GENERAL DE SARH :
Procureur Général : DAOUDONGAR MATHIAS
Substitut général : NAIBENE BEA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SARH
Président : HISSEIN BARKAI AHMAT
Vice-président : KAGUENAN FELIX
Juges au siège :
- MOUSSA ISSA ABDOULAYE
- ISMAEL HACHIM SININE
- IBRAHIM OUSMANE ABDERAMANE
- ABDELWAHAB HAROUN ASSAWI
- AHMAT MOUSSA SIESSIL
- MOUSSA AZARAK MOUSSA
- DJIMADOUMNODJI GERMAIN
- SALEH MOUSSA ARAMA
Cabinets d’instruction :
- 1er Cabinet : NDILBE FORIS YALDE
- 2ème Cabinet : Mme WADANA HABIBA SOLANGE
PARQUET D’INSTANCE DE SARH :
Procureur : ABDELKERIM IBRAHIM BARKA
Substituts :
- 1er Substitut : IBRAHIM MAHAMAT AHMAT
- 2ème Substitut : DJIMRAMADJI PATRICK
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARO :
Président chargé de l’instruction : ON GUIBA FIDEL
Procureur : OUMAR BRAHIM MOUSTAPHA
Justice de paix :
- DANAMADJI : AHMAT MAHAMAT IBRAHIM
- KOUMOGO : HASSAN IBRAHIM MAHAMAT
TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE SARH :
Président : MBAIRAMADJI DJEKOSSE DANIEL
Juge suppléant : ALLAMINE ALI ANNOUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARH :
Président : ABDRAMAN IMAM MOUSTAPHA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUMRA :
Président : BARKA ADOUM DOUDI
Juges au siège :
- MENOUA TATOUIN
- BECHIR AHMAT MAHAMAT
- IBRAHIM DAOUD KOURDA
- MARKHANI MAHAMAT MARKHANI
- MOHAMED SALEH IBRAHIM AAMIR
- ABDELKERIM SENOUSSI MAHAMAT
- FAMKENE ZAKARIAS
- FADIL ABDOULAYE FADIL
PARQUET D’INSTANCE DE KOUMRA :
Substitut : BECHIR DJIDDA ABDOULAYE
Justices de paix :
- BEDAYA : ABOUBAKAR MAHAMAT HAMATA
- BEDJONDO : ACHEICK ATTEIB ADELIL YAYA
- GOUNDI : IBRAHIM MIKAYIL IBRAHIM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KYABE:
Président : MASRA JONATHAN
Juges au siège :
- ABAKAR MAHAMAT SALEH
Juge d’instruction : ADONDO CHARLES
PARQUET D’INSTANCE DE KYABE :
Procureur : BACHAR AHMAT MAHAMOUD
Substitut : ALI ABDELAZIZ SIDICK
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOÏSSALA :
Président : FOUIGANA NAINDINGAR GERARD
Juges au siège :
- SAMIR ABDERAMANE ISMAEL BACHIR
- ALGONI BRAHIM ADOUDOU
- FADIL MOUSSA OUMAR
Juge d’instruction : HABIB SENOUSSI AHAMAT NOH
PARQUET D’INSTANCE DE MOISSALA :
Procureur : ADAM HASSAN SAHANOUN
Substitut : MADOU ADAM MAHAMAT
COUR D'APPEL DE MONGO :
Conseillers :
- MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS
- DJIMNADENGARTI NGARDJIMTI
- GAO OUMAROU
- YOUSSOUF DAOUD KHERDJA
- AHMAT IBRAHIM SALEH
- HASSAN ALLATCHI MAHAMAT
- YOUSSOUF ALI SEBIL
Parquet Général de Mongo :
Substitut Général : KOUANGAR TOUNDEM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONGO
Président : MASRABAYE NGARINTO
Juges au siège :
- ABDELBASSID ABDARAHMAN
- MAHAMAT ABDOULAYE AHMAT
- ABDEL-HAMID ABDOULAYE ISSAKHA
Juge d’instruction : Mme MBATIAL GOGTA CHRISTINE
PARQUET D’INSTANCE DE MONGO :
Procureur : DOL OUSMANE ADDA
Substitut : SAAD ANNOUR IBRAHIM
Justices de paix :
- MELFI : MAHAMAT ZENE HAKI TIDJANI
- MANGALME : BANDJIM ERIC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BITKINE :
Président : MADJIBE BERNARD
Juges au siège :
- DJAMET DJIBRIL NAZAL
- ABOUBAKAR MAHAMAT SALEH
Juge d’instruction : ALHABO ISMAEL ALHABO
PARQUET D’INSTANCE DE BITKINE :
Procureur : GALYA DOGO HASSABALLAH
Substitut : KHALIL HOMEIDA KORI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ATI :
Président : DJIBRINE KALLYA
Juges au siège :
- DJIMET ALI HASSABALLAH
- MAHAMAT ALI OUMAR
Juge d’instruction : MBAIARGOM EDMOND
PARQUET D’INSTANCE D’ATI :
Procureur : MOUNZIR AL CHAZALI SALEH
Substitut : MAHAMAT ZENE ALI NOUR
JUSTICE DE PAIX :
- N’DJAMENA BOULALA : ISSA YOUSSOUFI ALI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’OUM-HADJER :
Président : ABBAS ADAM ATOR
Juges au siège :
- SAADADINE OUMAR YOUSSOUF
- AMADOU ISSA ABBA
- DAHAB ALI DAHAB
Juge d’instruction : OUSMANE YOUSSOUF OUMAR
Procureur : MAHAMAT OURDI
Substitut : MOHAMED MOHAMED OUMAR ADAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AM-TIMAN :
Président : ABDERAMAN AHMAT ATIM
Juges au siège :
- ABAKAR ADOUM DJOUMA
- NASSARADINE ISSA MOUSSA
Juge d’instruction : OUMAR AL-DJAZOULI AL-ROUFAI
PARQUET D’INSTANCE D’AM-TIMAN :
Procureur : JAMES MBAIADEM
Substitut : AHMAT ADAM SEID
JUSTICES DE PAIX
- HARAZE MANGUEIGNE : HISSEINI ABOUBAKAR ABASSE
- ABOUDEIA : HASSAN TIDJANI HASSAN AHMAT.