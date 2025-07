TCHAD Tchad : nominations des magistrats dans les juridictions sur l'ensemble du territoire

Par Alwihda - 21 Juillet 2025





Par décret n°1489/PR/CSM/2025 du 21 juillet 2025, les magistrats dont les noms suivent sont nommés dans les juridictions ci-après :



COUR D’APPEL DE N'DJAMENA

Président : BOUKAR SEDICK ABAKAR

Conseillers :

MAHAMAT ALGHALI ALGADAM

BAIZEBO TAO

DIONHOUDEL NESTOR

MOUSSA WADE DJIBRINE

BRAHIM ABBO ABAKAR

PINABEYE BAWEYE MATHIAS

MBAINAINDOUBA YOKOUMAM

MAHAMAT ALLAMINE MASSAR

MAHAMAT AL-AMINE ABDELMADJID

HODJIMTA ASTAL

MOUSSA ALI MOKORI

DEOUGANG YOUTOUDJIM DJONATHAN​

DJEDOUBOUM NGARDIGUIMBAYE

ALLARAKETE SANENGAR

SEIDOU EDOUARD AZINA

MUINER HASSAN ELTIGANI YACOUB

MAHAMAT MAHAMAT NOUR KALLI ADJI

MAHAMAT SALEH ADOUM DABARA

MAHAMAT IDRISS MAHAMAT

NODJITESSEM TOGOTO SIMPLICE

HASSAN MAHAMAT HASSAN KHAYAR

GOSSADOUM MBAIDOLOUM

ABIA TCHANG PINA

HAMZA BOUKAR ABDOUL

ADOUM SARRE DAYE

SABAL LOUBA

NDORMADJI KOULDJIM NDEM

ADAM MBODOU.

PARQUET GENERAL DE NDJAMENA

Procureur général : LOUAPAMBE MAHOULI BRUNO

1er Substitut Général : MAHAMAT SALEH BREMA

2ème Substitut Général : TAOKA BRUNO

3ème Substitut Général : NEDEOU TEUBDOYO GERARD

4ème Substitut Général : HAMIT MOUSTAPHA NOUR

5ème Substitut Général : OUMAR MAHAMAT KEDELAYE

6ème Substitut Général : KAGOMBE MOISE.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N’DJAMENA :

Président : ALHADJI ISSA DJIDA

Vice-Présidente : Mme LADY DADINA

Juges au siège :

Mme ALLANDIGUIM BENEDICTE

ALI HAROUN ADOUM

YOUSSOUF MOUSSA SAMBO

HAMZA ABDELKADER AHMAT

RINGAR DINGAMNAYAL

MBAIRE KOUMANODJI ELIAZAR

ABOUBAKAR ABDELMADJID IBET ADAM

Mme HAPSITA MAHAMAT OUMAR

Mme MISSIK DOUTOUM ABDERAMANE

Mme RAWAA ADDIKHERI ADOUM

Mme NOURALCHAM MAHAMAT ZENE ABOUBAKAR

DANZABE WIGNE

KHALIL AHMAT ASSOUYOUTI

HASSAN ABDERAMAN AROUKAIS

ALKHALI BOULOULA

MAHAMAT AMINE HISSEIN MAHAMAT

ABDALLAH SABOUNE TIMAN

AWAT YACOUB AWAT

Mme MARIAM PASCALINE

OUMAR HELOUA

ISSA SOULEYMANE SENOUSSI

MAHMOUT MAHAMAT HASSABANEBI

HAROUN AKHAÏ

IDRISS SAADOU OUSMAN

BARNABAS KOUTCHOUNA

MAHAMAT ALCHAZALI SALEH

Mme MOBETE STEPHANIE

AHMAT DJIDDA

HAMIT OUMAR IDRISS

ALLONA VA MANGAMBI EMMANUEL

BABIKIR SALEH ABOUNA

SENOUSSI MAHAMAT SENOUSSI

HINZABO JEAN WAZOUA

Mme BEALOUM MILETAL NEKEMADJI

FADIL IBRAHIM OUSMAN

ABAKAR IBRAHIM DJAI

SOOMON OUANG KAKE

ACHTA ISSA BOUKAR

AHMAT DJAME HAMID

FAROUCK ADAM DJARAM

DJELASSEM SYMPHORIEN

MAHAMAT AHMAT MOUKHAR

YAYA ISSA ANGRIMI.

1er Cabinet d’instruction : DJOUMA MAHAMADENE OUBEY

PARQUET D’INSTANCE DE N’DJAMENA :

Procureur : MOUSSA ABDELKERIM SALEH

1er Substitut : WAMBEL ASSOUCIA NGUELI

2ème Substitut : YOUSSOUF MAHAMAT MAINA

3ème Substitut : IZZADINE KAMAL AHMAT

4ème Substitut : MASSANA TINA ROBERT

5ème Substitut : HASSAN DJAMOUS HACHIM

6ème Substitut : ALLATOINGAR MICHAEL HERMAN

7ème Substitut : MOUHAYADINE YOUSSOUF DAHAB

8ème Substitut : AHMAT SOUMAINE CHIDIMI

9ème Substitut : Mme MINDA SOULOUKNA

10ème Substitut : ABDERAHMAN FADOUL DJOUMA.

TRIBUNAL DE COMMERCE :

Président : ABDELAZIZ NANGASSINGAR

Vice-président : NDOLOUM CASIMIR

Juges Suppléants :

LONODJI OBED

DJIMADOUMNODJI GERMAIN

Mme MAOUNDE ELIANE

Mme NADIA ABAKAR SALEH

Mme BEGUY DOTOM

TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE :

Président : HASSANA ABANGUIA​

Juges Suppléants :

MAHAMAT ALI HASSAN KAGUAIR

KOYOUMTAN MAHAMAT

ALLAYAM DJIMADJIRA

Mme TE IABE NAOURA

Mme WAZINA MAHAMAT MAINA DJOUFOUN

MAHAMAT NOUR ALI ABDRAMAN

JUSTICES DE PAIX :

N’DJAMENA :

1er arrond. : Mme MINGUEYAM EUNICE

2ème arrond. : MBAISHIKEMBA MBAIGANGNON

3ème arrond. : ATTEIB MAHAMAT

4ème arrond. : Mme FALMATA TAHIR DONGO

5ème arrond. : Mme RONEL GRACE NDOH​

6ème Arrond. : Mme DJALANGTA MODESTINE MBANG

7ème arrond. : Mme KATCHAKDANG KYEUBTEUBE LYDIE

8ème arrond. : Mme FATIME ARDJOUNE ZIBEROU

9ème arrond. : Mme NDAMNODJI MBAIDOUBOUTAR

10ème arrond. : MAHAMAT ADOUM MAHAMAT SOUGOULI

- KOUNDOUL : DJAMAL WALDA ISSAKHA

- Juge suppléant : OUSMAN MAHAMAT MOUHADJIR

- BOUSSO : FADIL ABDOULAYE FADIL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONGOR :

Président : IBRAHIM BECHIR AHMAT

Vice-président : OUMAR ALI MAHAMAT

Juges au siège :

- DJELASSEM ZAKARIE

- MAHAMAT DJIDDA BICHARA

- YOUSSOUF SALEH ABDOULAYE

- SONDHEU MOUGNAN

- AHMAT IDRISS MAHAMAT

- KHALID ABDERAHMAN SOULEYMAN

PARQUET D’INSTANCE DE BONGOR :

Procureur de la République : MAHAMAT ABDOU ISSA

1er Substitut : ATTEIB HASSAN BORGO

2ème Substitut : YAMADJI TANGUY GONDE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BONGOR :

Président : OUMAR MAHAMAT TAHIR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUELENGDENG :

Président chargé de l’instruction : MAHAMAT ISSA MAHAMAT

PARQUET D’INSTANCE GUELENGDENG :

Procureur de la République : DINGAMNODJI FRANCIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOUNOU-GAYA :

Président chargé de l’instruction : MASBEYE CLOTAIRE

PARQUET D’INSTANCE DE GOUNOU-GAYA :

Procureur de la République : IBRAHIM ABDERAHIM IBRAHIM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MANDELIA :

Président : RAMADAN MAHAMAT AHMAT DJY

Juges au siège :

- AHMAT SOULEYMANE BIRRE

- Mme ALAWIAH ALI SOSSAL

- BRAHIM ABDOULAYE MOUSSA

- Mme MEMADJI CARINE

- BABIKIR ADEF ISMAIL

- DJIMASRA PARFAIT

- IBRAHIM ADOUM IBRAHIM

Juge d’instruction : Mme ADA-GAROUA ZOUMAYE MIREILLE

PARQUET D’INSTANCE DE MANDELIA :

Procureur de la République : DJIDDA MOUSSA ADAM

Substitut : YACOUB ABAKAR ADAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOURBALI

Président : NASSOUR AHMAT YOUSSOUF

Juges au siège :

- ABBA DJIDDA MAHAMAT ABBA DJIDDA

- ABDALATIF IBRAHIM AZAKIR

- ABDOULAYE MAHAMAT DOUTOUM

Juge d’instruction : Mme KOUEMBEYE MBAIOUGUEBE ANASTHASIE

PARQUET D’INSTANCE DE DOURBALI :

Substitut : DJAMAL MAHAMAT KHAMIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAGUET :

Juges au siège :

- MAHAMAT HASSAN YACOUB

- MOUSSA ALI ABDALLAH

- SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF

Juge d’instruction : PIERRE KOGA MARANDI

JUSTICE DE PAIX :

MANI : MAHAMAT ALI ABDERAHMAN ISMAEL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOKORO :

Président : NGARKORAL NOUBATA

Juges au siège :

- OUSMAN HASSAN ABAKAR

- ELHADJI HISSEINI ELHADJ ADOUM

- IBRAHIM MAHAMAT YOUSSOUF

- IDRISSA ADOUM CHENE DJIMET

Juge d’instruction : LEBRO JOSUE​

PARQUET D’INSTANCE DE BOKORO :

Procureur : MOUSSA YAYA NADIGO

Substitut : BOUBA RAMDOU

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASSAKORY :

Président : FISSOU PROSPER

Juges au siège :

- IBRAHIM MOUMINE

- ABDEL-RHAMANE YACOUB BRAHIM

- AHMAT MAHAMAT SOULEYMAN

- AHMAT HISSEIN AHMAT

- ABAKAR DJIDDA MAHAMAT

Juge d’instruction : GANG-NATHAN DIDIER

PARQUET D’INSTANCE DE MASSAKORY :

Procureur : ABDELKADRE ADOUM NANGTOINGAR

Substitut : BADOUR ADAM ABDELRAHIM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAO :

Juges au siège :

- ALI MOUSSA OUMAR

- MAHAMAT ZENE ALI ANNOUR

- ABOUBAKAR ALGONI ABDEL-RASSOUL

- ABDALLAH SEBI BRINDJOU

- KOULADOUM NGARO JULIEN

Juge d’instruction : ZADADINE ADOUM

PARQUET D’INSTANCE DE MAO :

Procureur : MOUSSA ABDOULAYE AHMAT MAHAMAT

1er Substitut : MAHAMAT BIN MAHAMAT OUMAR

2ème Substitut : MAHAMAT AHMAT ISSAKHA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOL :

Président : TAYAMOKO DJIMTENGAYE

Juges au siège :

- HAMAT DAOUD

- HABIB ALBACHAR ISSA

Juge d’instruction : OUMAR AWAD LABID

PARQUET D’INSTANCE DE BOL :

Procureur de la République : MAHAMAT AHMAT MOUSSA

1er Substitut : BREME YAYA BREME

2ème Substitut : ABDEL-AZIZ ADAM AWAT

Justice de paix :

KOULOUDIA : ALI IBRAHIM BAKHALANI

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FIANGA :

Juges au siège :

- AHMAT ABDRAMAN MAHAMAT

- HASSABALLAH ZAKARIA BAKHIT

Juge d’instruction : DJERINGA MBAIHOREMEM

PARQUET D’INSTANCE DE FIANGA :

Procureur de la République : DIONLAR NATHAN

Substitut : KHALID ACHEIKH HARBA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUSSORO :

Président : KEMNEY DELIM BONAVENTURE

Juges au siège :

- ABDOULAYE ISSA MAHAMAT

- HABIB BAHAR MAHAMAT

- MAHAMAT TAHA ADOUM

- NANBE RIARAI ERIC

- MODOKKO SIMEON

- SALEH HASSAN SALEH

- ADAM ABDOULAYE ADAM

Juge d’instruction : DJOITANAN INNOCENT

PARQUET D’INSTANCE DE MOUSSORO :

Procureur de la République : ADAM MAHAMAT ZENE

Substitut : SALMAN MAKI SOSSAL

COUR D’APPEL DE MOUNDOU :

Conseillers :

Mme NDERBE MATIBEYE NDAM MOUNGAR

MAHAMAT MAHMOUDI

HAMID HACHIM HAMID

ABDERAHMAN PATCHA

TOUGUE ADENZOU

ANTOINE SOUGNABE MISSET

BAKHIT ISMAIL DAOUD

DINGAMNAYAL RIARAI

ABDALLAH AHMAT KINDJI

DJIDENAN NGARDOGO

MAHAMAT IBRAHIM ISSA

HILINA GUIDJINGA

PARQUET GENERAL DE MOUNDOU :

Procureur Général : AHMAT ADAM ALHOUR

Substitut Général : KEBHINBO PABAME JOSUE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOUNDOU :

Président : BRAHIM ALI KOLA

Vice-Président : HISSEIN MARKHANI SALEH

Juges au siège :

- MAHAMAT BECHIR SOULEYMAN

- WASSOU APPOLINAIRE

- DJERABE PAOLO SANABE

- MAHAMAT FARISS

- NANDINGAR DAN-NGAR NGAR

- HABIB MAHAMAT SALEH ADAM

- ISSA BREME ABDELKERIM

- AMINE MAHAMAT

- MOUSSA AHMAT ADAM

- NANTELSEM NARCISSE

- SOUMAINE YOUSSOUF ANNOUR

Juges d’instruction :

1er Cabinet : KOYANOUBA ALLARABAYE

2ème Cabinet : DJASRABE GERARD

PARQUET D’INSTANCE DE MOUNDOU :

Procureur : ABDOULAYE BONO KONO

1er Substitut : ASSENOUSSI ABOUBAKAR

2ème Substitut : ISSA SOUGUI

TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE MOUNDOU :

Juges Suppléants :

- TCHADMADINGAR NESTOR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOUNDOU :

Président : NEDOUMBAYEL NEKAOU

Juge Suppléant : MAKINE MAHAMAT SALEH

JUSTICES DE PAIX :

BENOYE : OUMAR MASSAR ALSENOUSSI

BEINAMAR : SOULEYMANE ABAKAR DJIDDA

KRIM KRIM : BEKSEL NAN-ASNGAR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOBA :

Président : AMOULA MAYONA ZAKARIA

Juges au siège :

- MAHAMAT SALEH IBN AHMAT HISSEIN

- MAMADJI MBAINANG

- MAOULNODJI MBAIHARABEYE FREDERIC

- BOUPABE CELESTIN THEODORE

Juge d’instruction : MADJIADOUM ALLAH ASRA

PARQUET D’INSTANCE DE DOBA :

Substitut : ABDOULAYE ADOUM IBRAHIM

JUSTICES DE PAIX :

BODO : BRAHIM MAHAMAT

BESSAO : SOULEYMAN ABDOULAYE HAMID

BEBOTO : MALICK ZAKARIA HAGGAR ISSA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEBEDJIA :

Président : TCHOROMA MATALAMA

Juges au siège :

- MAHAMAT ZALBA OUMAR

- MAHAMAT HAMID DAOUD

Juge d’instruction : ADIGAZIDI MOISE ADABAKO

PARQUET D’INSTANCE DE BEBEDJIA :

Procureur : AMIR MAHAMAT SALEH

Substitut : SENOUSSI ABDERAHIM YOUSSOUF

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GORE :

Président : ABDOULAYE NIL KOURBAL

Juge au siège :

- ABDEL-KERIM BOURI AZAKIR

Juge d’instruction : MAHAMAT BIRKE DOUD

PARQUET D’INSTANCE DE GORE :

Procureur : NERAMBAYE NDOUBAMIAN

Substitut : ABDRAMAN HAMID ABAKAR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBAIBOKOUM :

Président : PAKOU TCHOUING

Juges au siège :

- ADAM IBRAHIM ADAM

- HAMDAN MAHAMAT ABAKAR

- HAMID ABDRAMAN ASSOLA

Juge d’instruction : IDRISS MAHAMAT IDRISS

PARQUET D’INSTANCE DE MBAIBOKOUM :

Procureur : ABDALLAH MAHAMAT GNERGNER

Substitut : HASSAN KHALIL ABDOULKARIM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAI :

Président : HASSAN MAHAMAT ABDOULAYE

Juges au siège :

- OUSMANE ADOUM MOUSSA

- ALI MOUSTAPHA WAGNI

Juge d’instruction : SONE ABRAHAM

PARQUET D’INSTANCE DE LAI :

Procureur : MOUSTAPHA DJEMADJI

Substitut : OULECH MAKI MAHADI

Justice de paix :

- DONOMANGA : MAHAMAT NOUR OUMAR IBERISS

- GUIDARI : MAHAMAT ABDOULAYE RADOUANE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KELO :

Président : ASRA HONORE SAMDOR

Juges au siège :

- IBRAHIM ISSA NOURADINE

- LARHOSPONEL GUSTAVE

Juge d’instruction : ALLAOUTENGAR MARC

PARQUET D’INSTANCE DE KELO :

Procureur : IBRAHIM DJIBI DJIMET

Substitut : MOUENGAR ELIAS

Justice de paix :

- BERE : HISSEIN ZAKARIA ADOUM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PALA

- Président : OUSMAN MAHAMAT SALEH

Juges au siège :

- MOUSSA ADOUM HASSAN

- MAHAMAT AL AMINE BOURMA

- NGUETIGAL JEAN PAUL

Juge d’instruction : MBAINAIWELE GANWEY

PARQUET D’INSTANCE DE PALA :

Procureur : NIMANE NICOLAS

Substitut : HASSAN HADJARO AHMAT

Justices de paix :

- LERE : MAHAMAT SALEH MAHAMAT

- GAGAL : NGATCHEOGO FRANCIS OUANGUE

- BINDER : GALI SAKOU ALI

COUR D'APPEL D'ABECHE :

Conseillers :

MALAMSSOU ETIENNE WANGA

YEMINGUE NGARDINANG

ABDALLAH MAHAMAT ABAKAR

ISSAKHA SABIR

PARQUET GENERAL D’ABECHE :

Procureur Général : SALEH ALI ABDERAHMAN

1er Substitut général : NADJIOUTADE NADJIROM

2ème Substitut général : AMINE BARKATALLAH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABECHE :

Président : MAHAMAT ADOUM DABOLONG

Vice-président : CHOUAIB HISSEIN ISSAKHA

Juges au siège :

- ANAZIR HASSAN ABDEL-AZIZ

- ADAM FOTOR DJABIR

- ABDELMADJID ISMAEL

- ISSAKA ADAM AHMAT

- MAHDI HAMDAN ZOUROUGA

- ISSA AZARAK DAOUD

- SIDICK ABDALLAH IBRAHIM

Cabinets d’instruction :

1er Cabinet : MOUEBA ANTONY

2ème Cabinet : IDRISS ZIDA MAHAMAT

PARQUET D’INSTANCE D’ABECHE :

Procureur : HISSEIN SALEH ARABI

1er Substitut : MOUSSA ISSA ABDOULAYE

2ème Substitut : MAHAMAT ABDERAMAN OUMAR

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABECHE :

Président : ISSAKH IBRAHIM HISSEIN HAROUN

Juge suppléant : OUTHMAN MAHAMAT ABDELKERIM

JUSTICES DE PAIX :

ABDI : SEID BICHARA MAHAMAT

AM-DAM : NASRADINE ADAM MAHAMAT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BILTINE :

Juges au siège :

- AHMAT MAHAMAT ADAM

- DJIBRINE MAHAMAT HASSAN

Juge d’instruction : AHMAT MAHAMAT CHOUEB

PARQUET D’INSTANCE DE BILTINE :

Substitut : MAHAMAT SALEH ANGRIMI

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUEREDA

Président : AHMAT HAMID NOURDJA

Juges au siège :

- ALI NOUR SALEM

- ABDEL-SABOUR ABDOULAYE AYA

Juge d’instruction : MARSOU DOUMLA SIDOINE

PARQUET D’INSTANCE DE GUEREDA

Substitut : TAHA OUMAR MAHMOUD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’IRIBA :

Juges au siège :

- MAHAMAT ABDELKERIM HAMAD

- DJOGODONGUE JOSEPH

Juge d’instruction : BOUDINA DAVID

PARQUET D’INSTANCE D’IRIBA :

Procureur : MBAISSANGBE ALBIN

Substitut : SENOUSSI ZAKARIA HASSAN

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ADRE :

Président : IDRISS IBET IBRAHIM

Juges au siège :

- ABDASSAMAD SOSSAL BADOUR

Juge d’instruction : ALI MAHAMAT IDRISS

PARQUET D’INSTANCE D’ADRE :

Procureur : ABAKAR SABOUN ADJAD

Substitut : AHMAT MAHAMAT TARBO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FAYA :

Président : MAHAMAT OUMAR AHMAT

Juges au siège :

- AHMAT ABDOULAYE SAKHAIRE

- MAHAMAT MOUSSA MAHAMAT

Juge d’instruction : HAMID OUMAR IDRISS

PARQUET D’INSTANCE DE FAYA :

Procureur : EHKA PAHIMI NICOLAS

Substitut : ABDELRAZAK ADAM ZAKARIA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FADA:

Président : ABDOULAYE MOUSSA YAYA

Juges au siège :

- ABDELRAHMAN ALKHASSIM OUMAR

Juge d’instruction : MIRAMARDE RIRANGAR

PARQUET D’INSTANCE DE FADA :

Procureur : HIDJAZI AHMAT ACYL

Substitut : AHMAT MAHAMAT AHMAT MIKAIL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMDJARASS :

Président : FAHAD MOUSSA MAKAYE

Juge d’instruction : RODOU HUBERT

PARQUET D’INSTANCE D’AMDJARASS :

Procureur : SALEH ZAKARIA HAMID

Substitut : SALEH MOUSSA ALI

JUSTICE DE PAIX D’AMZOER

Juge de Paix : AHMAT MAHAMAT SALEH BILAL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GOZ-BEIDA :

Président : DJEGOUSSOU LAZARE

Juges au siège :

- ABDELAZIZ YOUSSOUF AHMAT

- MAHAMAT HAROUN RAMAT

Juge d’instruction : DJAMAL SYLVESTRE LAONODJI

PARQUET D’INSTANCE DE GOZ-BEIDA :

Procureur : NODJITOINGAR NGARMIAN

Substitut : ABDELKERIM HASSAN ABDELKERIM

COUR D’APPEL DE SARH :

Conseillers :

- DEUKEUMBE EMMANUEL

- OUMAR ABDELNEBI ABDEDINE

- ADAM HISSEIN KOKAB

- CHINSOUBO CHAKNA

- DINGAMNAYAL RIARAI

- NDOIDJIM BOIDI

PARQUET GENERAL DE SARH :

Procureur Général : DAOUDONGAR MATHIAS

Substitut général : NAIBENE BEA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SARH

Président : HISSEIN BARKAI AHMAT

Vice-président : KAGUENAN FELIX

Juges au siège :

- MOUSSA ISSA ABDOULAYE

- ISMAEL HACHIM SININE

- IBRAHIM OUSMANE ABDERAMANE

- ABDELWAHAB HAROUN ASSAWI

- AHMAT MOUSSA SIESSIL

- MOUSSA AZARAK MOUSSA

- DJIMADOUMNODJI GERMAIN

- SALEH MOUSSA ARAMA

Cabinets d’instruction :

- 1er Cabinet : NDILBE FORIS YALDE

- 2ème Cabinet : Mme WADANA HABIBA SOLANGE

PARQUET D’INSTANCE DE SARH :

Procureur : ABDELKERIM IBRAHIM BARKA

Substituts :

- 1er Substitut : IBRAHIM MAHAMAT AHMAT

- 2ème Substitut : DJIMRAMADJI PATRICK

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARO :

Président chargé de l’instruction : ON GUIBA FIDEL

Procureur : OUMAR BRAHIM MOUSTAPHA

Justice de paix :

- DANAMADJI : AHMAT MAHAMAT IBRAHIM

- KOUMOGO : HASSAN IBRAHIM MAHAMAT

TRIBUNAL DE TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DE SARH :

Président : MBAIRAMADJI DJEKOSSE DANIEL

Juge suppléant : ALLAMINE ALI ANNOUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARH :

Président : ABDRAMAN IMAM MOUSTAPHA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUMRA :

Président : BARKA ADOUM DOUDI

Juges au siège :

- MENOUA TATOUIN

- BECHIR AHMAT MAHAMAT

- IBRAHIM DAOUD KOURDA

- MARKHANI MAHAMAT MARKHANI

- MOHAMED SALEH IBRAHIM AAMIR

- ABDELKERIM SENOUSSI MAHAMAT

- FAMKENE ZAKARIAS

- FADIL ABDOULAYE FADIL

PARQUET D’INSTANCE DE KOUMRA :

Substitut : BECHIR DJIDDA ABDOULAYE

Justices de paix :

- BEDAYA : ABOUBAKAR MAHAMAT HAMATA

- BEDJONDO : ACHEICK ATTEIB ADELIL YAYA

- GOUNDI : IBRAHIM MIKAYIL IBRAHIM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KYABE:

Président : MASRA JONATHAN

Juges au siège :

- ABAKAR MAHAMAT SALEH

Juge d’instruction : ADONDO CHARLES

PARQUET D’INSTANCE DE KYABE :

Procureur : BACHAR AHMAT MAHAMOUD

Substitut : ALI ABDELAZIZ SIDICK

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOÏSSALA :

Président : FOUIGANA NAINDINGAR GERARD

Juges au siège :

- SAMIR ABDERAMANE ISMAEL BACHIR

- ALGONI BRAHIM ADOUDOU

- FADIL MOUSSA OUMAR

Juge d’instruction : HABIB SENOUSSI AHAMAT NOH

PARQUET D’INSTANCE DE MOISSALA :

Procureur : ADAM HASSAN SAHANOUN

Substitut : MADOU ADAM MAHAMAT

COUR D'APPEL DE MONGO :

Conseillers :

- MAHAMAT SALEH ABDELAZIZ KHAMIS

- DJIMNADENGARTI NGARDJIMTI

- GAO OUMAROU

- YOUSSOUF DAOUD KHERDJA

- AHMAT IBRAHIM SALEH

- HASSAN ALLATCHI MAHAMAT

- YOUSSOUF ALI SEBIL

Parquet Général de Mongo :

Substitut Général : KOUANGAR TOUNDEM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONGO

Président : MASRABAYE NGARINTO

Juges au siège :

- ABDELBASSID ABDARAHMAN

- MAHAMAT ABDOULAYE AHMAT

- ABDEL-HAMID ABDOULAYE ISSAKHA

Juge d’instruction : Mme MBATIAL GOGTA CHRISTINE

PARQUET D’INSTANCE DE MONGO :

Procureur : DOL OUSMANE ADDA

Substitut : SAAD ANNOUR IBRAHIM

Justices de paix :

- MELFI : MAHAMAT ZENE HAKI TIDJANI

- MANGALME : BANDJIM ERIC

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BITKINE :

Président : MADJIBE BERNARD

Juges au siège :

- DJAMET DJIBRIL NAZAL

- ABOUBAKAR MAHAMAT SALEH

Juge d’instruction : ALHABO ISMAEL ALHABO

PARQUET D’INSTANCE DE BITKINE :

Procureur : GALYA DOGO HASSABALLAH

Substitut : KHALIL HOMEIDA KORI

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ATI :

Président : DJIBRINE KALLYA

Juges au siège :

- DJIMET ALI HASSABALLAH

- MAHAMAT ALI OUMAR

Juge d’instruction : MBAIARGOM EDMOND

PARQUET D’INSTANCE D’ATI :

Procureur : MOUNZIR AL CHAZALI SALEH

Substitut : MAHAMAT ZENE ALI NOUR

JUSTICE DE PAIX :

- N’DJAMENA BOULALA : ISSA YOUSSOUFI ALI

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’OUM-HADJER :

Président : ABBAS ADAM ATOR

Juges au siège :

- SAADADINE OUMAR YOUSSOUF

- AMADOU ISSA ABBA

- DAHAB ALI DAHAB

Juge d’instruction : OUSMANE YOUSSOUF OUMAR

Procureur : MAHAMAT OURDI

Substitut : MOHAMED MOHAMED OUMAR ADAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AM-TIMAN :

Président : ABDERAMAN AHMAT ATIM

Juges au siège :

- ABAKAR ADOUM DJOUMA

- NASSARADINE ISSA MOUSSA

Juge d’instruction : OUMAR AL-DJAZOULI AL-ROUFAI

PARQUET D’INSTANCE D’AM-TIMAN :

Procureur : JAMES MBAIADEM

Substitut : AHMAT ADAM SEID

JUSTICES DE PAIX

- HARAZE MANGUEIGNE : HISSEINI ABOUBAKAR ABASSE

- ABOUDEIA : HASSAN TIDJANI HASSAN AHMAT.





