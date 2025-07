Tchad : À Mongo, la Délégation de la Femme mobilise plus de 15 437 participants à travers ses activités communautaires

Selon les informations communiquées par le Délégué, ces dialogues ont mobilisé un nombre important de participants autour de plusieurs axes d’intervention. L’un des volets majeurs de cette initiative est la formation des facilitateurs sur la parentalité positive, destinée à doter les acteurs locaux d’outils pour mieux accompagner les familles.



Le programme a également permis la création de 10 clubs de filles dans différents établissements scolaires, chaque club comptant 10 membres. Ces espaces offrent aux jeunes filles un cadre sécurisé d’échange, d’écoute et d’épanouissement personnel.



Caravanes de sensibilisation et accompagnement social



Des caravanes de dialogue intergénérationnel ont sillonné la province pour aborder diverses thématiques prévues dans le programme. Ces actions ont favorisé les échanges entre les différentes générations et ont permis de renforcer la cohésion sociale.



Par ailleurs, la délégation a pris en charge 38 personnes en situation difficile, affirmant ainsi son rôle dans l’assistance sociale. En complément, l’enregistrement de 20 800 enfants est actuellement en cours, s’inscrivant dans une dynamique de protection de la petite enfance.



Au total, 15 437 personnes ont bénéficié des différentes actions menées par la Délégation.



Malgré ces résultats encourageants, la Délégation est confrontée à des difficultés liées à l’approvisionnement en carburant, ce qui entrave la planification et la mise en œuvre efficace des activités sur le terrain. Des ajustements logistiques sont nécessaires pour garantir la continuité du programme.



Face à l’ampleur des besoins, un travail conséquent reste à accomplir pour étendre la couverture des actions à l’ensemble de la province. Cette ambition témoigne de l’engagement constant de la Délégation à promouvoir le dialogue intergénérationnel et à renforcer le tissu social.