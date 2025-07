Tchad : Cérémonie de fin de formation en art oratoire et là Moussoro

La cérémonie a été marquée par des prestations de prise de parole des jeunes récipiendaires, qui ont démontré au public leur nouvelle capacité à s'exprimer et à s'affirmer.





Les formateurs, Daoud Youssouf, Président Fondateur, et Raouda Hamat, Directrice Générale de l'École de l'Art Oratoire du Tchad, ont remercié l'assemblée, en particulier le Préfet Brahim Djerou Betchi. Ils ont souligné que l'art oratoire est une compétence qui se cultive et ont encouragé les jeunes à toujours oser prendre la parole en affirmant "Je suis leader". Ces mots simples, une fois ancrés dans l'esprit, peuvent devenir un levier puissant pour le développement personnel.





Djidda Djibrine, Secrétaire de la Séance à la Mairie et représentant du Maire, a félicité les formateurs et les jeunes pour leur assiduité et leur engagement dans cette formation, qu'il a jugée essentielle pour leur apprentissage continu.





Dans son discours de clôture, le Préfet du Bahr El Gazel Sud, Brahim Djerou Betchi, a salué cette initiative inédite qui a animé la province ces dernières semaines. Il a souligné que cette formation s'inscrit parfaitement dans la vision du Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno, qui place la jeunesse au cœur de son action pour un Tchad émergent, stable et uni. Remerciant l'École d'Art Oratoire et ses formateurs, notamment Daoud Youssouf Mahamat et Raouda Hamat Bong Aware, il a adressé un message fort aux jeunes : les compétences acquises sont le fondement d'un leadership éclairé, participatif et responsable. Il a ajouté que le leadership est avant tout le service, et l'art oratoire le pouvoir de convaincre sans écraser, tandis que le développement personnel est une aventure vers l'excellence. Il a conclu en affirmant qu'en cultivant ces talents, les jeunes deviendront les acteurs de transformation, les bâtisseurs de ponts entre les générations et les artisans de paix.





La cérémonie de clôture de cette formation en art oratoire, leadership et développement personnel s'est conclue par la signature d'un partenariat entre l'École d'Art Oratoire du Tchad, l'association "Initiative des Jeunes Ensemble pour un avenir Meilleur" et l'entreprise "Établissement Djourab Global Services".