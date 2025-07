Tchad : Formation essentielle sur les droits contractuels et la protection sociale à Mongo

Le Rôle Crucial de la CNPS

Des livrets de carrière pour le suivi professionnel des employés.

La gestion des cotisations de ses membres.

Le remboursement des fonds à la retraite ou en cas d'accidents.

Monsieur Innocent, l'un des intervenants, a rappelé aux participants les dispositions de la loi n°38/PR/96 du 11 décembre 1996. Cette loi fondamentale garantit à chaque citoyen le droit de signer un contrat et encadre spécifiquement les contrats de courte durée (ne dépassant pas 4 à 6 mois) établis entre employeurs et travailleurs.Lajoue un rôle primordial en soutenant les travailleurs qui peinent à évaluer leurs contrats. En tant que société de droit privé particulier, régie par le traité de la Conférence Internationale de la Prévoyance Sociale, la CNPS offre :Selon Monsieur Innocent, l'objectif principal de cette session était de sensibiliser les salariés du secteur public et privé pour leur permettre de mieux gérer et suivre leurs contrats de travail. La formation a abordé huit chapitres essentiels, couvrant les généralités, les avantages et obligations, les risques professionnels, ainsi que les déclarations d'accidents du travail.À la fin de cette journée, les participants ont exprimé leur satisfaction, jugeant la session très bénéfique pour le suivi de leurs dossiers professionnels. Cette initiative de l'Union des Cadres Chrétiens du Tchad est une démarche louable visant à informer et à protéger les droits des travailleurs tchadiens.