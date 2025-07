TCHAD

Tchad : Atelier régional pour la modernisation fiscale et la transparence

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 21 Juillet 2025

Un atelier régional crucial, axé sur l'élaboration de manuels de procédures et d'un cahier des charges techniques pour un outil de croisement automatisé des données fiscales, est en cours au Tchad. Cet événement est organisé conjointement par le Centre Régional d'Assistance Technique du Fonds Monétaire International pour l'Afrique Centrale (AFRITAC Centre) et le Département des Finances Publiques du FMI. L'objectif principal est de renforcer la transparence et la performance des administrations fiscales dans la sous-région.