Tchad : Le gouvernement et ses partenaires s'engagent à renforcer la couverture vaccinale dans 16 provinces

La cérémonie de signature, présidée par le Premier ministre, Allamaye Halina, s’est tenue à l’hôtel Radisson Blu. Elle a réuni les représentants de plusieurs partenaires clés, dont la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Aliko Dangote, l’Alliance Gavi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’UNICEF, ainsi que le ministère de la Santé publique du Tchad.



Dans son allocution, le Premier ministre a souligné que l’accompagnement de ces partenaires constitue une action stratégique et technique indispensable dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Il a affirmé que cet engagement représente un levier fondamental pour atteindre les objectifs de santé publique du pays. « La vaccination est le moyen le plus sûr et le plus efficace de prévenir les maladies. Il ne s’agit pas seulement d’atteindre des cibles ou de remplir des indicateurs, il s’agit de sauver des vies, de rassurer une mère, et d’assurer un avenir paisible à la génération future », a-t-il déclaré.