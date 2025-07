Tchad : Nouvelle Direction à la Caisse des Retraités Civils (CRCT)

Dans son discours d'ouverture, l'Inspecteur général des finances a souligné le caractère stratégique de cette nomination, y voyant "une confiance des plus hautes autorités". Il a rappelé que cette mission est "exigeante au service des compatriotes ayant consenti leur effort au pays", avec une priorité claire : "restaurer la dignité des retraités".



Laring Bao, le directeur général sortant, a présenté le bilan de son mandat, saluant les progrès accomplis. "Nous sommes en phase d’amélioration et nous vous laissons une caisse qui est déjà avancée", a-t-il déclaré. Il a reconnu la complexité de certaines attentes en notant : "Il y a toujours des attentes contradictoires qu’on ne peut pas satisfaire." Il a également encouragé le personnel à collaborer professionnellement avec la nouvelle équipe.





Le nouveau directeur général, Outman Nguena, s'est dit honoré de la confiance placée en lui et a affirmé sa volonté de s'inscrire dans la continuité des efforts déjà déployés. "Il y a un niveau formidable de travail qui a déjà été fait au niveau de la caisse", a-t-il reconnu, ajoutant : "Nous allons continuer dans cette lancée pour accomplir ce qui reste à faire. Nous ne sommes pas venus pour inventer la roue." Il a également lancé un appel au personnel : "Je demande au personnel de montrer du respect auprès des retraités."





La cérémonie a aussi inclus la passation de service entre les directeurs généraux adjoints, le tout dans une atmosphère de collaboration et de sens des responsabilités. Ce double changement à la tête de la CRCT marque une volonté de renforcer la gouvernance de l'institution.





La CRCT, en charge d'assurer une retraite décente aux anciens fonctionnaires civils, reste une institution sensible et au cœur des attentes sociales. Le nouveau duo dirigeant, sous la supervision attentive des autorités financières, est désormais attendu sur le terrain de l'efficacité, de l'écoute et de l'amélioration continue pour la dignité et la reconnaissance de ceux qui ont servi l'État.