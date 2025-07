Tchad : L’Institut privé Amoul de Farcha honore ses lauréats et réaffirme son engagement pour une formation de qualité

Dans son discours, le professeur Ousman Mahamat Adam, président du comité d’organisation, a mis en lumière les efforts continus de l’Institut pour offrir une formation de qualité à la jeunesse tchadienne. Il a exprimé sa reconnaissance envers le ministère de la Santé pour son appui technique, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires qui soutiennent l’établissement dans sa mission éducative.



Prenant la parole, le Dr Mahamat Hamit Ahmat a salué l’engagement du promoteur de l’Institut et de son équipe. Il a insisté sur l’importance du respect des normes de formation, gage d’un enseignement de qualité, et a félicité les lauréats pour leur réussite. Il les a également exhortés à faire preuve de responsabilité professionnelle afin de mieux servir la population.



En signe de reconnaissance, l’Institut Amoul a décerné une attestation d’honneur au ministère de la Santé publique et de la Prévention, en hommage à son accompagnement constant et à son leadership dans la mise en œuvre de la vision du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, visant à moderniser le système de santé national.