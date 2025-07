Tchad : Des boutiques en construction autour du cimetière de Champs-de-Fil à N'Djaména pour assainir la zone

Le maire du 5ème arrondissement, Cheikh Bani Cheikh, a souligné que ce projet est un engagement collectif visant à transformer un lieu de mémoire en un espace de vie, de sécurité et de prospérité. Il a dénoncé la situation actuelle des abords du cimetière, caractérisée par des déchets sauvages, des dépôts anarchiques, un manque d'entretien, et pire encore, la transformation de la zone en un refuge pour la délinquance, avec des trafics, des rassemblements nocturnes et des actes de vandalisme.





Face à cette "fatalité", le maire a affirmé qu'il s'agissait d'un défi à relever. Il a expliqué que les futures boutiques sont bien plus qu'un simple aménagement commercial. Ce projet s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, à travers son programme des "12 chantiers et 100 actions". La structuration de cet espace permettra de mettre fin aux dépôts d'ordures, de renforcer l'éclairage public et d'installer des caméras de surveillance.





Ces boutiques seront attribuées à des artisans et commerçants locaux, ce qui contribuera à la revitalisation du quartier et à la promotion des échanges de proximité. Le projet est présenté comme un investissement d'avenir, les recettes générées étant destinées à abonder le budget communal. Ces ressources permettront de financer des écoles, des routes et d'autres activités de développement local. La construction et l'exploitation de ces commerces créeront également des emplois pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. L'objectif est de "tourner une page sombre et écrire un nouveau chapitre d’espoir", faisant du cimetière non plus un angle mort, mais un carrefour de vie, de mémoire et de prospérité.





Mariam Abdraman Mbaikla, conseillère aux affaires économiques du Délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména et représentante du Délégué, a corroboré ces observations. Elle a rappelé avoir constaté sur le terrain que ce cimetière, vieux de plus de 50 ans, s'était transformé en un dépotoir et un point de regroupement pour des bandes de délinquants. Cette initiative vise donc à valoriser cet espace dans le cadre du développement global du 5ème arrondissement.