RCA : Appel à la Cohésion Sociale à Bria après les Violences Intercommunautaires

Les chefs traditionnels et de quartier, ainsi que les représentants des jeunes, ont tous salué cette initiative. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans leur quartier en général, et plus particulièrement sur le site accueillant les retournés qui ont longtemps résidé dans le camp de déplacés internes de PK3 de Bria.





Dès les lendemains de ces violences, les chefs de quartiers et des communautés, puis les membres du CLPR, avaient réussi à apaiser les tensions grâce au dialogue, au pardon et à l'accent mis sur la résolution pacifique des différends. Ce message de paix a également été relayé par le CLPR et la MINUSCA auprès des habitants du nouveau quartier des retournés de PK4.