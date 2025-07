Tchad : Mission d'assistance technique de l'OACI pour l'Aviation Civile

Cette mission, qui s'étalera sur quatre jours, est composée de quatre experts, menés par M. Tchanda Serge Guy, expert régional ATN/SAR/OACI.





Lors de son discours d'ouverture, le Directeur Général a chaleureusement accueilli les experts et a exprimé sa gratitude pour leur engagement et leur expertise. De son côté, M. Tchanda Serge Guy a présenté un plan détaillé des points essentiels à aborder et a clarifié le programme de la mission.





Satisfait par la pertinence des sujets soulevés et la clarté des programmes présentés, M. Brahim Guihini Dadi a de nouveau souhaité une mission fructueuse aux experts. Il a également encouragé le personnel concerné à tirer le meilleur parti de cette opportunité, insistant sur le rôle déterminant de chaque individu dans l'amélioration de l'aviation civile tchadienne.