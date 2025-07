Tchad : séminaire national sur la décentralisation, débat sur la gestion de l’eau et de l’énergie

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a pris part, le 20 juillet 2025, au séminaire national sur la décentralisation, organisé au ministère des Affaires étrangères à N’Djamena. ‎Face aux participants, le ministre a présenté une communication portant sur les enjeux de la gestion locale de l’eau et de l’énergie, en insistant sur l’importance d’une gouvernance de proximité pour répondre efficacement aux besoins des populations.



‎Il a notamment souligné les éléments suivants : ‎-Dans le secteur de l’eau : 31 centres d’approvisionnement en eau potable sont actuellement gérés par des opérateurs privés (fermiers), dont les contrats sont signés directement avec les communes, illustrant une première étape concrète de la décentralisation. ‎-



Dans le secteur de l’énergie : plusieurs centres de production sont exploités par des producteurs indépendants (IPP). D’autres infrastructures, notamment des mini-centrales photovoltaïques gérées par l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et la Maîtrise de l’Énergie (ADERM), seront progressivement transférées sous la gestion des Collectivités Territoriales Autonomes. ‎-



En matière d’assainissement : la gestion est déjà placée sous la responsabilité des autorités communales. ‎Selon le ministre Passalé Kanabé Marcelin, pour garantir le succès de ce processus de transfert, il est indispensable de renforcer la formation et la sensibilisation des premiers acteurs locaux, d'établir un cadre légal et réglementaire clair et de mettre en valeur le partenariat public-privé comme levier de mise en œuvre ‎



Ce séminaire marque une étape importante vers une décentralisation effective, au service du développement local, équitable et durable.