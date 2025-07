Tchad : Enfants en conflit avec la loi – Les médias, acteurs clés de la prévention et de la réinsertion

Dans son allocution, Kondol Abanda Dieudonné, directeur de la Coopération et représentant du Secrétaire général du ministère de la Communication, a souligné l’importance de ce cadre d’échange pour outiller les professionnels des médias sur les questions relatives aux droits de l’enfant au Tchad. Il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la ligne directrice des hautes autorités du pays et de l’UNICEF, et permettra aux journalistes d’accéder à des données fiables, notamment sur les conditions de détention des mineurs.



De son côté, Neloumta Mélodie, représentante de la Maison de la Presse du Tchad, a reconnu l’ampleur du phénomène des enfants en conflit avec la loi dans le pays. Elle a insisté sur la nécessité d’une couverture médiatique responsable, affirmant que la presse dispose des outils nécessaires pour prévenir la délinquance juvénile et accompagner la réinsertion des enfants concernés.



Prenant également la parole, M. Yacinthe Sigui, chef de la section Protection de l’UNICEF, s’est réjoui de la forte mobilisation des journalistes. Il a souligné que leur engagement est essentiel pour porter la voix des enfants et relayer, à travers leurs canaux, les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Il a rappelé que le mandat de l’UNICEF est de garantir un environnement sain, sûr et protecteur, où chaque enfant peut grandir, apprendre et s’épanouir pleinement.