Tchad : Les inondations à l’Est bloquent l’aide humanitaire et aggravent la crise des populations vulnérables

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), plus de 250 camions chargés d’intrants humanitaires sont bloqués devant les ouadis en crue, incapables d’atteindre les zones affectées. Parallèlement, la dégradation de l’aérodrome d’Adré a entraîné l’annulation de plusieurs vols UNHAS, réduisant encore les possibilités d’accès aérien.



La situation a également mis à l’arrêt de nombreux marchés locaux, perturbant l’approvisionnement en produits de première nécessité, aussi bien pour les populations hôtes que pour les réfugiés et déplacés internes.



Des milliers de personnes en détresse



Les provinces du Ouaddaï et du Sila, déjà sous pression humanitaire du fait de la crise soudanaise, voient leur situation empirer. Les populations hôtes, les réfugiés soudanais, les retournés tchadiens, ainsi que les personnes affectées au Darfour, sont aujourd’hui confrontés à une détresse croissante, faute d’un accès rapide à l’aide humanitaire.



Face à cette situation, les acteurs humanitaires appellent à la mise en place urgente de solutions logistiques alternatives, notamment l'amélioration des pistes secondaires praticables, l’usage de moyens de transport adaptés (bateaux, véhicules tout-terrain), et la réparation rapide de l’aérodrome d’Adré pour permettre la reprise des vols UNHAS.