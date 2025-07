Tchad/Inde : Le PND présenté aux hommes d'affaires indiens

Organisée en partenariat avec le Conseil Indo-Africain pour le Commerce et l’Organisation Indienne du Commerce et de l’Économie, cette rencontre qui s’est tenue ce lundi 21 juillet 2025, a réuni un large panel d’acteurs économiques, d’hommes et de femmes d’affaires, désireux d’explorer les opportunités d’investissements au Tchad.



Dans son allocution, Madame l’Ambassadeur a salué le dynamisme économique de la région et du pays tout en invitant les investisseurs indiens à s’associer à cette dynamique de transformation du Tchad à travers le PND, en particulier dans les domaines des infrastructures, de l’agro-industrie, de la santé, de l’éducation, du numérique et des partenariats public-privé (PPP).



Elle a également convié les participants au Forum de mobilisation des fonds, qui se tiendra à Abu Dhabi les 9 et 10 septembre 2025, événement clé pour le financement et la concrétisation des projets structurants du Tchad.