Soudan : Le général al-Burhan salue le courage d'une Britannique qui a décidé de rester pendant la guerre

Dans un geste marquant, le général al-Burhan a salué une citoyenne britannique résidant dans le quartier d’Al-Mouhandissine, qui a choisi de rester avec ses enfants au Soudan pendant toute la durée du conflit, refusant de fuir malgré les conditions sécuritaires difficiles.



Le président du Conseil a exprimé son admiration pour son courage et son soutien aux familles soudanaises voisines, soulignant que de telles attitudes illustrent les valeurs de solidarité humaine dans les moments les plus critiques.



Le chef de l’État a également visité plusieurs institutions nationales importantes, notamment : Les Archives nationales, La Bibliothèque nationale soudanaise, Le siège de la Radio nationale



En parcourant la rue du Nil, le général al-Burhan s’est arrêté pour saluer les agents de nettoyage, exprimant sa gratitude pour leur travail acharné dans des conditions éprouvantes. Il a insisté sur le fait que les efforts civils sont aussi essentiels que l’action militaire dans la reconstruction du pays.



Enfin, le président du Conseil a visité un camp de logement pour sous-officiers et soldats dans l’État de Khartoum, où il a rencontré leurs familles et écouté leurs doléances. Il a ordonné la mise en place de projets de services supplémentaires dans le camp, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux, suscitant un accueil chaleureux de la part des familles et des enfants.