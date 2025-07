Tchad : Les députés du Moyen-Chari à l’écoute des doléances des habitants du Lac-Iro

Insécurité persistante, liée au manque d’effectifs dans les forces de défense et de sécurité ;

À Kyabé, la délégation composée des députés Madtoïngué Benelngar, Nganderé Djimet, Romadoungar Félix Nialbé, Ngaradjina Roubakoua, Ngalaba Kossi et Evelyne Koumbo a échangé avec les représentants des différentes couches socioprofessionnelles du département. Les échanges ont permis aux participants de faire entendre, sans détour, les principales difficultés qui pèsent sur leur quotidien :Les représentants des forces de défense et de sécurité ont, quant à eux, demandé un renforcement des effectifs et un appui logistique, notamment en véhicules, pour améliorer la couverture sécuritaire du département.Dans la sous-préfecture de Roro, les habitants ont également exprimé leur mécontentement. Ils ont dénoncé :Conscients de la gravité des problèmes évoqués, les députés ont affirmé avoir constaté des situations similaires dans plusieurs autres départements du Moyen-Chari. Selon eux, ces réalités ne peuvent être pleinement comprises qu’en allant à la rencontre des populations sur le terrain.Avant de clore leur mission, les parlementaires se sont engagés à porter ces doléances à l’Assemblée nationale. Ils ont notamment promis de plaider pour une révision du Code pastoral, afin de mieux encadrer les relations entre éleveurs et agriculteurs, et prévenir les conflits récurrents.