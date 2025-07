Mali : Le Gouvernement lance « GOUV-ACTIONS » pour mieux informer et contrer la désinformation

Le nouveau logo officiel du Gouvernement ;

Le site web www.gouvernement.ml, incluant articles, vidéos et photos ;

Des comptes officiels sur Facebook, YouTube, X (ex-Twitter) et TikTok.

Le mardi 22 juillet 2025, le Premier ministre malien, Général de Division Abdoulaye Maïga, a présidé le lancement des nouvelles plateformes digitales du Gouvernement et de l’émission « GOUV-ACTIONS », en présence des membres du Gouvernement et de leurs chargés de communication.À cette occasion, ont été dévoilés :L’émission « GOUV-ACTIONS », disponible en français et en bamanankan, met en lumière les réalisations concrètes du Gouvernement.Le Premier ministre a souligné l’importance de ces outils dans la lutte informationnelle contre les forces hostiles, et a encouragé les membres du Gouvernement à s’approprier le CIGMA comme levier de communication. Des initiatives de coordination sont également en cours avec les structures équivalentes du Burkina Faso et du Niger, dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES).