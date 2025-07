Côte d’Ivoire : Présidentielle 2025, 6500 jeunes bénévoles investis de la mission d’ambassadeurs de la paix

À la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le gouvernement ivoirien a procédé, le 21 juillet 2025, au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville, au lancement officiel du projet « Jeunes bénévoles pour la paix ». 6 500 jeunes ont, à l'occasion, été investis de leur mission d'ambassadeurs de la paix. Et ce, en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et de la ministre d'État Anne Désirée Ouloto.



À l'initiative conjointe des ministres en charge de la Jeunesse et de la Cohésion nationale, ce projet s'inscrit dans la dynamique de la culture de paix en Côte d'Ivoire afin de poser les jalons d'une nation prospère et unie, dans l'optique d'exhorter les acteurs politiques à tenir un discours apaisé à l'approche de la prochaine présidentielle.



Représentant le Premier ministre, Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a salué l'engagement de ces jeunes comme bénévoles pour la paix.



« Vous acceptez une immense responsabilité dans un contexte électoral souvent marqué par des tensions. Votre rôle sera crucial », a-t-elle affirmé, avant de les appeler à être « exemplaires », car la nation est à leur côté pour la réussite de cette mission. « Sachez que la nation vous a fait confiance.



Pour réussir cette mission, vous devez avoir des comportements exemplaires et être des modèles. Votre engagement à promouvoir les valeurs de paix et de démocratie contribuera à consolider la paix sociale », a réitéré Myss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, puis de préciser que ce projet qui vise à forger une nation cohésive grâce à une conscience citoyenne et active, sera déployé dans 17 régions du pays.



Saluant la précieuse collaboration du corps préfectoral, Mamadou Touré, ministre de Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a, pour sa part, insisté sur le fait que ces jeunes, issus de divers partis politiques et de la société civile, ont le leadership nécessaire pour apporter leur contribution à la consolidation de la paix.



Ces jeunes bénévoles pour la paix recevront une formation dans les domaines essentiels tels que l'éducation à la citoyenneté, le civisme, la prévention et la gestion des crises, ainsi que la sensibilisation contre les discours de haine, la radicalisation et l'extrémisme violent. Ils seront déployés dans leurs milieux de vie respectifs, avec pour mission de « disséminer les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de vivre-ensemble et de cohésion sociale ».



Ce projet, faut-il le rappeler, est inspiré d'une expérience pilote couronnée avec succès dans la région du Cavally, dans l'Ouest ivoirien, une zone historiquement sensible en raison de son passé de conflits, de sa diversité ethnique et de sa position frontalière.