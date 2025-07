Tchad-Japon : le nouvel ambassadeur présente les copies figurées de ses lettres de créance

Ce mercredi 23 juillet 2025, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance à Son Excellence Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger.



Minami Kentaro amorce ainsi le début de sa mission en République du Tchad. Lors de l'audience qui a suivi la présentation des copies figurées de l'acte l'accréditant, l'ambassadeur désigné du Japon a remercié le ministre d'État pour l'accueil privilégié dont il bénéficie depuis son arrivée, ainsi que pour la collaboration et le soutien apportés aux actions de son pays en République du Tchad.



Aussi, a-t-il transmis au chef du département des Affaires étrangères, les salutations amicales des autorités de son pays, et s'est réjoui des bonnes relations entre les deux États, qu'il promet de les renforcer et consolider davantage.