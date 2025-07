Mali : L'armée annonce la saisie d’un important lot de matériel destiné à un groupe terroriste

Le matériel saisi comprend notamment : 20 canots pneumatiques avec appareils de gonflage, 4000 turbans, 3280 paires de rangers, 4000 tenues treillis et 100 tenues kaki, 4040 macarons et 1040 écussons arborant le nom du groupe terroriste, 25 cartons de chandails.



Selon le communiqué, ces équipements ont été fabriqués dans un pays d’Asie avant d’être acheminés vers un pays de la sous-région, d’où ils devaient ensuite rejoindre les groupes terroristes opérant sur le sol malien.



Cette saisie a été rendue possible grâce à une excellente coopération entre les services de renseignement des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES), avec le soutien actif d’un pays frère dont l’identité n’a pas été révélée.





Face à la gravité des faits et aux implications potentielles d’entités étrangères, des enquêtes ont immédiatement été ouvertes par les autorités judiciaires compétentes. Elles visent à faire toute la lumière sur cette nouvelle tentative de déstabilisation des États de la région.



L'État-major a salué le professionnalisme et la réactivité des services de renseignement et des forces de sécurité de l’AES, ainsi que le soutien des partenaires sincères. Il a réaffirmé son engagement total à lutter contre le terrorisme, et assuré que tous les moyens seront mobilisés pour garantir le retour de la paix et de la sécurité auprès des populations.