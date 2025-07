Tchad : l’INSEED lance un atelier pour préparer le 3ème recensement général de la population et de l’habitat

Ce 22 juin 2025, l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) a lancé un atelier de consultation avec les producteurs et utilisateurs de données statistiques, dans le cadre des préparatifs du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3).



L’atelier s’est tenu à l’hôtel de l’Amitié à N’Djamena. L’objectif de cette rencontre est de garantir un processus participatif et inclusif, en adaptant les outils de collecte aux besoins réels des utilisateurs, autour de thématiques clés telles que l’éducation, la santé, l’emploi, la mobilité ou encore la transhumance.



Dans son discours, le directeur général de l’INSEED, Tom Chérif Bilio, a souligné l’importance de cet exercice, qui intervient seize ans après le dernier recensement réalisé en 2009. Il a mis en avant l’aspect innovant du RGPH-3, qui intégrera des technologies numériques et géo-spatiales.



Pour la première fois, un module spécifique sur l’agriculture sera inclus, comblant ainsi un vide existant depuis 1972. Le directeur général a appelé à un engagement collectif pour garantir le succès de ce recensement, saluant l’appui constant des partenaires techniques et financiers, ainsi que le dévouement du personnel de l’INSEED.



Cet engagement, selon lui, contribue à instaurer un climat de confiance et à renforcer la cohésion autour des projets nationaux. Il a conclu en exprimant le vœu que cette rencontre marque un tournant vers un recensement utile, inclusif et pleinement au service du développement du Tchad.