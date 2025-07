Côte d’Ivoire : CMU, 20 millions de personnes enrôlées représentent près de 68% de la population

Le cap historique de 20 012 861 d'enrôlés, représentant près de 68 % de la population ivoirienne, a été franchi, le 18 juillet 2025, lors de la caravane ce la Couverture maladie universelle (CMU) déployée à Niakaramandougou.



Ce succès est le fruit d'une vision présidentielle forte, d'une volonté gouvernementale affirmée et d'une stratégie d'action rigoureuse pilotée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara.



Dès juillet 2023, sur ses instructions, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a lancé une série d'opérations d'envergure sur l'ensemble du territoire, à savoir : le renforcement des équipes d'enrôlement dans toutes les régions, avec le déploiement de plus 3 000 agents en 2024, et 4 000 en 2025 dotés de terminaux d'enrôlement biométrique pour accélérer et faciliter l'enrôlement massif.



De même, l'amélioration qualitative du dispositif d'enrôlement a été matérialisée par la mise en place de la technologie in situ, qui permet l'enrôlement et la production immédiate des cartes d'assurés CMU. À ce titre, 34 sites fixes in situ sont répartis sur toute l'étendue du territoire et 10 camions mobiles équipés du système in situ sont déployés pour les actions en itinérance.



Ces camions aménagés sillonnent villes, quartiers, marchés, gares routières et villages, facilitant l'accès des populations aux services CMU. De plus, des campagnes d'information et de sensibilisation, impliquant les médias, le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les chambres consulaires (commerce, artisanat, transport, agriculture) et la société civile.



Par ailleurs, il faut rappeler la mise en place « des villages CMU », espaces d'information et surtout d'enrôlement avec un déploiement de proximité des unités mobiles. Ils permettent aux populations, non seulement d'avoir toutes les réponses à leurs préoccupations en matière d'identification, mais également les réponses aux questions liées aux cotisations et aux prestations CMU.



Il faut noter que le 1er mai 2025, le gouvernement a adopté l'exonération totale de cotisation pour toute personne du secteur informel enrôlée à la CMU jusqu'au 31 août 2025. Dans la foulée, le ministère a lancé une grande caravane nationale baptisée « CMU ZERO COTISATION » pour vulgariser de cette mesure.