Tchad : le FSE forme les promoteurs de projets du troisième appel

Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Koularambaye Koundja Julien, a présidé un atelier de formation de promoteurs de projets du 3ème appel à proposition du Fonds spécial de l'environnement (FSE), au Centre international de formation et de perfectionnement (CIFOP).



Cette formation vise à renforcer les capacités des promoteurs de projets sur la planification, la gestion et le suivi-évaluation des projets.



Le FSE est un instrument financier mis en place par le gouvernement tchadien, pour accompagner sa politique environnementale face aux problématiques de désertification et de changement climatique. Sa mission principale consiste à mobiliser les ressources nationales et internationales, pour financer les projets et actions concourant à la préservation de l'environnement, à la gestion des ressources naturelles, à la lutte contre le réchauffement climatique et au développement durable.



Le secrétaire général a souligné que le FSE est en cours d'accréditation en tant qu'entité nationale auprès des fonds climatiques, ce qui constitue une préoccupation majeure des hautes autorités du pays, notamment du président de la République. Cette accréditation permettra au FSE de bénéficier de financements supplémentaires pour soutenir les projets environnementaux au Tchad.



La formation des promoteurs de projets est essentielle pour garantir la réussite des projets environnementaux financés par le FSE. Les participants à l'atelier ont pu acquérir des compétences en matière de planification, de gestion et de suivi-évaluation des projets, ce qui leur permettra de mettre en œuvre des projets efficaces et durables.