Tchad : H5 Academy lance une formation gratuite en installation solaire

Dans le cadre de ses activités, H5 Academy, en collaboration avec l’association Koullinassawa Lech-Chabab, a lancé ce mercredi 23 juillet 2025 une formation gratuite en installation solaire.



L’initiative, qui s’est tenue dans les locaux de la Maison des jeunes de Ndjari, vise à accompagner les efforts des autorités dans la lutte contre le chômage des jeunes.



Lors de la cérémonie de lancement, Mahamat Kabaro, coordonnateur de la Maison des jeunes de Ndjari, a exprimé sa joie d’accueillir cette session. Il a salué cette initiative conjointe de H5 Academy et de l’association Koullinassawa, qui s’inscrit dans une dynamique forte d’insertion socioéconomique des jeunes en quête d’emploi.



« Cette formation constitue une réponse concrète à la précarité et au chômage des jeunes. Elle vise à leur transmettre des compétences techniques solides, en phase avec les besoins du marché et les enjeux du développement durable, notamment dans le domaine des énergies renouvelables », a-t-il affirmé.



De son côté, Mahamat Hassan, coordonnateur de H5 Academy, a souligné que ce projet est né de la volonté de contribuer à la réduction du chômage au Tchad. « La jeunesse est le fer de lance d’une nation. C’est pourquoi, bien que nous soyons un centre de promotion du sport, nous avons jugé opportun de former gratuitement les jeunes à l’installation des systèmes solaires », a-t-il déclaré.



L’objectif de cette initiative est clair : former des jeunes capables de s’insérer dans le monde professionnel, de créer leurs propres entreprises et de participer activement au développement du pays. Mahamat Hassan a exprimé sa fierté quant à la réalisation de ce projet, tout en appelant les autorités à soutenir l’initiative afin d’en amplifier l’impact.



« Nous sommes convaincus que cette action contribuera à l’autonomisation des jeunes, à la croissance énergétique du Tchad et à la durabilité de nos communautés », a-t-il conclu, remerciant au passage les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de la formation.