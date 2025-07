TCHAD Tchad : Acord-Tchad forme les agents des collectivités territoriales en informatique et sur le budget ouvert

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 23 Juillet 2025





Dans un effort concerté visant à améliorer la transparence, la redevabilité et la performance administrative au niveau local, l'ONG Acord-Tchad organise une formation intensive sur le thème « Formation en informatique et sur le budget ouvert ».



Se déroulant du 22 au 24 juillet 2025, cette initiative a pour objectif de renforcer les capacités des agents des collectivités territoriales de sept provinces clés.



L'action d'Acord-Tchad s'inscrit dans un contexte de décentralisation croissante, cherchant à doter les agents des collectivités territoriales des outils nécessaires pour une gestion plus efficace et participative des ressources publiques.



Les provinces bénéficiaires de cette formation sont : Guéra, N'Djamena, Barh-El-Gazel, Mandoul, Logone Occidental, Mayo Kebbi-Ouest et Moyen Kebbi. Face aux défis inhérents à la décentralisation, il est impératif pour les collectivités territoriales de consolider leurs compétences techniques.



Le projet CAGOT, dont fait partie cette formation, a identifié un besoin crucial en matière de gouvernance budgétaire ouverte. L'utilisation d'outils numériques est reconnue comme un levier majeur pour faciliter la transparence, optimiser la gestion des données budgétaires et encourager la participation citoyenne.



Cette formation permettra de doter les agents des compétences nécessaires pour élaborer des budgets simples et compréhensibles, favorisant ainsi une meilleure reddition des comptes. Plus spécifiquement, la formation vise à familiariser les agents avec l'usage des outils informatiques, et à les initier aux principes fondamentaux du budget ouvert, incluant l'accessibilité, la lisibilité, la participation citoyenne et la redevabilité.



La méthodologie adoptée est participative, interactive et axée sur des cas pratiques. Elle intègre des exercices de simulation, des travaux de groupe, des échanges d'expérience, et des mises en situation réelles, telles que la production de documents numériques ou d'outils de vulgarisation. Trois agents par commune, issus des sept provinces couvertes par le projet, participent à cet atelier. Les personnes cibles proviennent spécifiquement des collectivités territoriales des provinces mentionnées précédemment.



Selon Bachar Ahmat, chargé du projet Acord-Tchad, plusieurs résultats concrets sont attendus à l'issue de cette formation :

-La maîtrise des outils informatiques de base, essentiels pour les tâches quotidiennes des agents.

-Une compréhension approfondie du concept de budget ouvert et la capacité à le mettre en œuvre au niveau local.

-La production de supports de communication budgétaire simplifiés, tels que des budgets citoyens, des infographies et des contenus web.

-Le renforcement d'une culture de transparence budgétaire et d'inclusion numérique au sein des collectivités territoriales.



Cette initiative marque une étape significative vers une gouvernance locale plus transparente, efficace et participative au Tchad, renforçant ainsi la confiance entre les citoyens et leurs administrations.





