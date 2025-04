La Force multinationale Mixte (FMM) livre un forage alimentation solaire à la communauté de Monguno

Lors de la cérémonie d'inauguration, le général de division Mutkut à souligné le rôle de l'Union européenne et de ses partenaires dans la réalisation de ce projet. Il a insisté sur l'importance vitale de l'accès à l'eau potable et a exprimé l'espoir que la nouvelle installation améliorerait considérablement la qualité de vie des habitants de Fulatari. Il a exhorté la communauté à gérer le forage de manière responsable, car son succès pourrait conduire à de nouveaux projets de développement dans la région.



Le commandant du secteur 3 de la FMM, le général de division Mohammed Babayo, a souligné l'importance du projet dans le contexte plus large des efforts de paix et de stabilisation à Monguno et dans l'État de Borno. Il a indiqué que le forage alimenté à l'énergie solaire faciliterait le retour et la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), contribuant ainsi au relèvement et au développement de la région.



Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de la FMM en faveur du développement durable et de l'autonomisation des communautés, conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle vise à garantir l'accès universel à l'eau potable, à améliorer la santé publique et les conditions de vie générales.



De son côté, Dennis Tavernier, représentant le Conseil international de défense (DCI), a détaillé les caractéristiques avancées du forage, notamment des panneaux solaires pour le traitement de l'eau, des microfiltres, un distributeur automatique de chrome et une pompe haute tension, garantissant un approvisionnement en eau efficace et fiable. Il a salué la collaboration de la FMM, de DCI et de l'Union européenne pour soutenir le retour des communautés touchées par le terrorisme dans leurs foyers ancestraux.



De sa part, le président de la Préfecture de Monguno, Alhaji Liman Kala, a exprimé sa profonde gratitude à la FMM pour son dévouement indéfectible au bien-être de la communauté. Il a reconnu que le projet de forage témoignait de l'engagement de la FMM à améliorer l'accès aux ressources essentielles et la qualité de vie des habitants de Monguno.



La cérémonie de mise en service, présidée par le général de division Mutkut, a réuni les principaux commandants militaires du secteur 3 de Monguno, des officiers d'état-major du quartier général de la FMM et des représentants du Conseil international de défense. Cet événement marque une étape importante dans les efforts déployés pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région.