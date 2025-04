Agro Talents 2025 : Un tremplin pour les jeunes passionnés d'agriculture au Tchad

Agro Talents n’est pas une simple formation théorique. C’est un programme de stage intensif, de coaching et d’accompagnement personnalisé qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes dans les domaines agricoles. Il s’adresse aux étudiants et diplômés des universités de Laï, Sarh, Ati, N’Djaména ou d’ailleurs, qui n’ont jamais effectué de stage ou souhaitent acquérir une vraie expérience pratique.



Durant 1, 3 ou 6 mois, les stagiaires sélectionnés seront immergés dans des fermes, entreprises ou unités de transformation agricole partenaires, où ils apprendront non seulement les techniques de production, mais aussi les bases du leadership, de la gestion de projet, de la communication professionnelle et du développement personnel.



« Certains participants de la première cohorte n’osaient même pas prendre la parole au début. Trois mois plus tard, ils avaient trouvé leur voix, leur voie, et leur ambition. » témoigne l’un des encadreurs.



Agro Talents, c’est aussi :



- Des ateliers de soft skills et de développement personnel ;

- Des sessions de bilan de compétences et mentorat professionnel ;

- Un accompagnement stratégique pour monter un projet ou réussir une insertion professionnelle ; et

- Un réseau dynamique de jeunes leaders agricoles.



Pour l’édition 2025, 40 jeunes seront sélectionnés, répartis comme suit :



- 25 stagiaires à N’Djaména

- 15 stagiaires à Moundou

Avec une parité stricte : 50 % de femmes et 50 % d’hommes.



La date limite de candidature est fixée au mardi 30 avril 2025 à 16h00. Les candidats retenus devront s’acquitter d’un montant unique de 25 000 FCFA pour recevoir leur Kit de Stagiaire, qui comprend :



- Un T-shirt officiel du programme ;

- Une paire de gants de travail ;

- Des bottes agricoles ;

- Un plan d’action personnalisé ; et

- Des fiches techniques agricoles pour démarrer ou renforcer un projet.



Ce kit représente le premier outil concret vers une carrière professionnelle agricole sérieuse et structurée.

Les candidats doivent envoyer leur CV et lettre de motivation en un seul fichier PDF à : entrag2015@gmail.com

Objet du mail : Candidature Agro Talents 2025

La lettre de motivation doit mentionner :



- La filière ou spécialité (ex. : agroalimentaire, santé animale…) ; et

- La ville choisie (Moundou ou N’Djaména).



Le programme "Agro Talents" porté par l'incubateur Agro-business Tchad affirme être ouvert au partenariat avec des structures comme l’ONAPE, et d'autres programmes d’accompagnement à la transition entre université et vie active.