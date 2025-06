Tchad - Mongo : La conférence ANGELO éclaire sur l'entrepreneuriat et l'avenir professionnel

La rencontre a été ouverte par Monsieur Yves Roukakoua, qui a félicité l'assistance pour sa présence massive et a encouragé chacun à réfléchir sérieusement à son avenir professionnel avec ANGELO.





Le point fort de la conférence a été l'intervention du Coach Boris Kamto, qui a développé plusieurs thèmes essentiels autour de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Il a notamment distingué l'emploi du travail, soulignant que ce dernier est un facteur de liberté, à condition de maintenir une bonne santé, une alimentation équilibrée et de subvenir aux besoins de sa famille.





Le coach a insisté sur l'importance de la création d'emploi comme moyen de répondre aux besoins fondamentaux et de concrétiser ses rêves, appelant à l'élaboration de stratégies de réussite efficaces pour mieux prendre en charge sa famille.





Boris Kamto a également abordé l'impact des nouvelles technologies, affirmant que "la vie, c'est l'internet", et a encouragé les participants à s'approprier l'intelligence artificielle. Un point central de son intervention a été la dimension collective du succès, soulignant qu'il est essentiel de s'entourer d'une communauté solide pour réussir.





La conférence a aussi présenté les différents produits proposés par ANGELO, tant pour la consommation que pour le traitement thérapeutique.





À l'issue de cette rencontre, les participants se sont dits très satisfaits des explications claires et détaillées fournies sur l'entreprise ANGELO et ses perspectives d'avenir. Cette conférence-débat a ainsi éclairé les enjeux de l'entrepreneuriat moderne et les opportunités offertes par ANGELO dans un contexte économique en pleine mutation.